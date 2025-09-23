익산시, 내달 21일부터 금융교육 '청년 익테크'

18~39세 청년 대상…45명 선착순 모집

전북 익산시가 청년들의 자산 형성과 경제적 자립을 지원하기 위해 내달 21일부터 오는 12월 16일까지 청년 맞춤형 금융교육 '청년 익테크'를 진행한다.

23일 시에 따르면 이번 프로그램 '익테크'는 익산과 재테크를 결합해 만든 명칭으로, 익산 청년들이 현명하게 돈을 관리하고 미래를 설계할 수 있도록 돕는다는 의미를 담고 있다.

교육 과정은 실생활에 밀접한 금융 지식을 중심으로 ▲월급 관리 기초와 세금 이해 ▲금융 상품과 경제 시장의 흐름 ▲노후 준비와 연금 체계 등 3개 강좌로 구성됐다.

교육은 참여자의 수요를 고려해 A·B·C반으로 나눠 반별 3회씩 운영되며, 매주 화요일 오후 6시 30분~8시 30분 익산청년시청에서 열린다.

대상은 익산에 거주하는 18~39세 청년으로, 반별 15명씩 총 45명을 선착순으로 모집한다. 참여 신청은 오는 10월 16일까지 익산청년시청 누리집에서 가능하다.

각 강의는 사례 중심으로 진행되며, 질의응답과 함께 개인별 월급 관리 피드백도 제공한다. 자세한 사항은 익산청년시청 누리집을 참고하거나 청년일자리과로 문의하면 된다.

정헌율 시장은 "청년 익테크는 단순한 금융 지식 전달을 넘어 청년들이 스스로 경제적 자립을 설계할 수 있도록 돕는 실질적인 교육 프로그램이다"며 "많은 청년이 참여해 안정적인 자립 기반을 다지길 바란다"고 말했다.

한편, 시는 청년들의 취업 역량 강화를 위한 프로그램으로 내달 18일 '숏폼 크리에이터 양성 교육'을 운영할 예정이다. 해당 과정은 디지털 콘텐츠 제작에 관심 있는 청년들을 대상으로 기획부터 촬영, 편집까지 실무 중심의 교육을 제공할 계획이다.





