금융위, 전 금융권 보안책임자 불러 해킹 대응 논의

권대영 부위원장 주재 회의

“정부와 금융사 모두 반성해야”

최고경영진 책임 아래 보안 역량 확보 당부

금융당국이 금융권 보안책임자를 불러 모아 사이버 위협에 대한 경각심을 강화하고 전사적인 금융보안 역량 강화를 주문했다.

금융위원회는 23일 오전 서울 여의도 KB국민은행 신관 대강당에서 권대영 부위원장 주재로 금융사 정보보호최고책임자(CISO) 약 180명과 함께 '긴급 침해사고 대응회의'를 열었다.

권 부위원장은 그간 금융사가 보안을 그저 귀찮고 부차적 업무로만 여기지는 않았는지, 정부와 금융사 모두 반성해야 할 시점이라며 최고경영진 책임 아래 금융보안 역량과 운영복원력을 확보해야 한다고 당부했다.

그러면서 금융사가 체계적인 보안시스템을 구축하고 운영해야 한다며 "보안체계를 부적정하게 운영하는 등 금융회사의 부주의로 침해사고가 발생할 경우 철저한 조사를 통해 엄정 제재할 것"이라고 강조했다.

권대영 금융위원회 부위원장이 23일 오전 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 전 금융권 정보보호최고책임자(CISO) 등과 개최한 긴급 회의에서 최근 금융권을 겨냥한 사이버 위협에 대해 최고수준의 경각심을 갖고, 전사적 차원에서 금융보안 역량을 강화하기 위한 대응방안을 논의했다. 금융위원회 AD 원본보기 아이콘

소비자 피해 발생 시 즉각적인 대응 프로세스도 마련해야 한다고 주문했다. 그는 "반드시 실제적인 복구 훈련 등을 통해 실효성을 확보해야 한다"며 "서비스 중단 및 정보 유출 등으로 인한 소비자 피해 발생 즉시 대고객 안내 및 피해 구제를 실시할 수 있도록 소비자 보호 대응 매뉴얼을 고도화해야 한다"고 덧붙였다.

금융위원회와 금융감독원은 전 금융권이 최고 수준의 경각심을 갖고 최고경영자(CEO) 책임 아래 전사적 차원에서 지체 없이 정보보호 체계를 전수 점검해 미흡 사항은 즉시 보완하도록 요구했다.

또 신속한 보안 유의사항 전파 및 적시 점검 등을 통해 침해사고 예방·확산 방지 및 금융권 전반의 보안 역량 강화에 주력하는 한편, 금융보안 체계를 근본적으로 개편하기 위한 징벌적 과징금 및 보안수준 비교 공시 도입, CISO 권한 강화 등 종합적인 제도 개선 사항도 신속히 추진할 계획이다.

한편 금융위는 해킹으로 대규모 개인정보가 유출된 롯데카드에 대해 "소비자 피해구제·불편해소에 최우선 순위를 두고 상황에 대처해 줄 것을 주문하며, 특히 고객들이 손쉽게 카드 재발급·해지 등을 지원받을 수 있도록 전사적 역량을 기울여 달라"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>