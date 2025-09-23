본문 바로가기
"정규채용 때 가점"… 부산항만공사, 내년 상반기 체험형 청년인턴 15명 채용

영남취재본부 김용우기자

입력2025.09.23 10:34

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 내년 상반기 청년인턴 15명을 채용한다.


공사는 청년층의 일 경험 확대와 취업역량 강화를 돕기 위해 15세 이상 34세 이하 청년을 대상으로 필기, 서류, 면접전형을 거쳐 최종합격자를 선발한다. 입사지원서 접수기간은 오는 9월 29일부터 10월 13일까지다.

모집분야는 사무 9명, 기술 3명, 안전 1명, 전산 1명, 환경 1명이며 정해진 청년인턴 프로그램을 모두 수료하고 성과평가 결과 우수인턴으로 선정된 자는 향후 2년간 정규직 채용에 응시할 경우 전형별 가점 1~3%를 받을 수 있다.


지원자격, 전형절차 등 세부내용은 부산항만공사 홈페이지에서 확인할 수 있으며 기타 궁금한 사항은 부산항만공사 경영지원실로 문의하면 된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
