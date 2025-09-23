본문 바로가기
경동나비엔, AI 숙면 기술 확대한 숙면매트 신제품 3종 출시

김철현기자

입력2025.09.23 10:27

‘숙면매트 온수’, ‘숙면매트 카본·위드펫’ 신제품

경동나비엔은 인공지능(AI) 숙면 기술이 적용된 '나비엔 숙면매트' 신제품 3종을 출시한다고 23일 밝혔다.


신제품은 블루투스 리모컨을 지원하는 숙면매트 온수(EMW721)와 화재 걱정 없는 숙면매트 카본(EME651P), 반려동물이 있는 가정에 특화된 숙면매트 카본 위드펫(EME650D)이다.

경동나비엔은 0.5도 단위의 정밀한 온도 제어 기술과 'AI 수면모드'를 제공하며 굿슬립 골드마크 인증을 받았다. 이는 한국수면산업협회에서 '수면'을 목적으로 사용하기에 적합한 제품을 인증하는 제도이다.

나비엔 숙면매트 카본 위드펫

원본보기 아이콘

숙면매트의 핵심 기능인 'AI 수면모드'는 스마트폰으로 감지한 호흡음을 통해 수면 단계를 분석하고 이에 맞춰 매트 온도를 자동으로 조절한다. 예를 들어, 온도 변화에 민감해지는 렘수면 단계에서는 매트 온도를 낮춰 더워지는 것을 방지한다. '숙면매트 카본 위드펫' 제품은 반려동물의 소리는 제외하고 사람의 숨소리만 구분해 분석한다. 또한 수면 단계 분석을 통해 산출한 수면 점수도 제공한다.


숙면매트 온수와 숙면매트 카본에는 호텔 침구에 사용되는 프리미엄 '코튼 블렌드 커버'가 적용됐다. 구김이 적고 가벼운 기능성 원단 '폴리에스터'에 이물질이 쉽게 스며들 수 없는 고밀도 조직 '천연 60수 원사'를 혼합해 편의성과 내구성을 높였다. 덕분에 민감성 피부에도 자극이 없는 부드러운 감촉을 선사하며, 진드기나 먼지가 달라붙지 않아 알레르기를 방지할 수 있다. 통기성과 흡수성이 뛰어나 땀을 빠르게 흡수한 뒤 배출하며, 잦은 세탁에도 형태가 유지된다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
