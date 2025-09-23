본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

"감동의 무대 선사" … 고성군, 고성희망드림콘서트 성황리 열어

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.23 09:50

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남 고성군은 최근 종합운동장 야외 특설무대에서 열린 '고성희망드림콘서트'가 9000여명의 관람객의 뜨거운 호응 속에 성황리에 마무리했다.

고성군, 제5회 고성희망드림콘서트 성황리 개최.

고성군, 제5회 고성희망드림콘서트 성황리 개최.

AD
원본보기 아이콘

지난 19일 열린 공연은 단순한 공연을 넘어, 지역경제와 문화, 관광을 아우르는 복합 축제의 장으로 자리매김하며, 관람객들에게 큰 감동을 선사했다.


올해로 5회를 맞이한 이번 콘서트에는 7080 감성의 대표주자 변진섭, 이재성이 출연해 세대를 아우르는 향수와 감동의 무대를 선보였다. 또한, 최근 정상급 트로트 가수로 성장한 박지현과 미스터트롯 등 방송에 출연하여 주목받고 있는 손빈아, 천록담, 춘길, 한봄의 화려한 무대가 관객들의 환호를 이끌었다.

이날 공연에는 9000명의 관람객이 참석하여 인기가수들의 공연을 함께 즐기며 지친 일상에서 벗어나 즐거운 시간을 보냈다.


행사장에는 공룡나라쇼핑몰 부스가 운영되어 고성의 특산물 홍보 및 판매가 이뤄졌으며, 이상근 군수는 정점식 국회의원, 최을석 고성군의회 의장과 함께 무대에 올라 2025경남고성공룡세계엑스포와 우수한 품질을 자랑하는 가리비, 개체 굴 등 수산물을 홍보하며 많은 관광객의 고성 방문을 당부했다.


이상근 군수는 "올해는 작년보다 더 넓은 장소에서 공연을 진행하여 보다 많은 군민들이 공연을 직접 볼 수 있도록 준비했다. 힘든 시기에 이번 공연이 군민들의 삶에 활력소가 되었기를 바란다"라며 "많은 사람이 모인 행사인데도 안전하게 행사가 진행될 수 있도록 협조해 주셔서 감사드린다"라고 전했다.

한편, 고성군은 오는 10월 1일부터 11월 9일까지 당항포관광지에서 "공룡과 함께 춤을"이라는 주제로 2025경남고성공룡세계엑스포를 개최할 예정이며, 다양한 체험형 콘텐츠와 퍼포먼스를 통해 관광객들에게 특별한 가을 추억을 선사할 계획이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사 [단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사한다는데…

잠복·미행·추격까지 하는 피해자

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

"취객? 아닌거 같은데"…쓰러진 여성에 '촉' 발동한 간호학과 대학생

이준석, 李 대통령 자주국방 언급에 "한미동맹 대체는 북중러의 축배"

가게 접을 돈도 없다…점포철거 지원금 수요 폭증

'尹정권 정교유착' 한학자 구속…수사동력 끌어올리는 특검

새로운 이슈 보기