광주교통공사, 추석맞이 전통시장 장보기

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.23 09:28

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"지역경제 활성화 적극 동참"

조익문 광주교통공사 사장을 비롯한 임직원들이 지난 22일 양동시장을 방문, 추석 제수용품을 구매하는 등 장보기 행사를 진행했다. 광주교통공사 제공

광주교통공사(사장 조익문) 임직원들은 지난 22일 서구 양동시장을 방문해 추석 제수용품을 구입하는 등 소상공인 매출 증대와 지역경제 활성화를 위한 '장보기 행사'를 펼쳤다고 23일 밝혔다.


조익문 사장은 "전통시장이 활기를 되찾는 것이 민생 회복의 첫걸음이다"며 "앞으로도 나눔과 연대의 광주 정신으로 지역경제 활성화에 적극 동참하겠다"고 말했다.

한편 공사는 전 직원이 자발적으로 광주상생카드, 온누리상품권 등 지역 화폐 구매에 앞장서고, 광주시 공공배달앱 이용 독려 캠페인을 실시하는 등 소상공인 지원과 내수 경기 진작을 위한 다양한 활동을 전개하고 있다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
