LS일렉트릭-볼보, 태양광 에너지 관리솔루션 구축…"RE100 첫 발"

창원공장 13개 건물에 FEMS 구축

매년 전기요금 12억 절감 예상

신재생에너지 5.8GWh 생산

LS일렉트릭이 볼보그룹코리아와 함께 태양광 연계 에너지 통합 관리솔루션을 구축했다.

LS일렉트릭과 볼보그룹코리아는 볼보그룹코리아 창원공장 내 탄소배출절감을 위해 태양광 재생에너지를 포함한 에너지통합관리솔루션(FEMS) 구축을 완료해 22일 준공식을 가졌다고 밝혔다.

볼보그룹코리아 창원공장에서 열린 준공식에는 홍석철 볼보그룹코리아 대표이사, 박강석 볼보트럭코리아 대표, 박우범 LS일렉트릭 상무 등 양사 관계자들이 참석해 설비 운영 현황을 점검하며 RE100(재생에너지 100%) 달성을 향한 첫 발을 내디뎠다.

볼보그룹코리아는 2023년 7월 탄소배출 저감을 통한 ESG(사회·환경·지배구조) 시스템을 구축하고, 유럽 탄소국경제도에 대응하기 위해 LS일렉트릭과 RE100 추진을 위한 업무 협약을 체결한 바 있다.

사진은 홍석철 볼보그룹코리아 대표이사(왼쪽)와 박우범 LS일렉트릭 상무(오른쪽)가 22일 볼보그룹코리아 창원사업장에서 준공식을 마치고 기념촬영을 하는 모습. LS일렉트릭.

본 협약에 따라 완공된 창원공장 태양광 설비는 총 13개 건물 옥상에 1만5556㎡(약 4700평) 규모로 구축, 연간 최대 5.8GWh의 재생에너지를 생산하게 된다. 창원공장에서 생산된 재생에너지는 공장 전력 사용의 일부를 충당하게 되며 나머지 전력은 전력구매계약(PPA)을 통해 외부 발전시설에서 안정적으로 조달받게 된다.

이와 함께 에너지 효율 향상을 위한 스마트관리체계인 FEMS를 통해 설비별 전력 사용량을 실시간 모니터링하고, 최적의 에너지 운용 효율을 확보할 수 있게 됐으며, 국내 최초로 초고압(154kV) 전력을 직접 수전받는 동시에 자체 생산한 전력을 우선 사용하고 남은 전력은 전력시장에 거래할 수 있는 자가소비형 태양광 설비 시스템도 갖췄다.

볼보그룹코리아는 이를 통해 전력사용 비용을 매년 12억 원 절감하는 동시에 연간 5.8 GWh에 달하는 전기를 신재생에너지로 대체, 내년부터 RE 16%를 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

볼보그룹은 날로 심각해지는 기후변화에 대응해 오는 2040년까지 전 사업영역에서 탄소중립 가치사슬 달성을 과제로 설정했으며 국내 사업장에서 생산에 소요되는 모든 전력을 점진적으로 100% 재생에너지로 전환키로 결정한 바 있다. 이에 따라 볼보그룹코리아는 LS일렉트릭과의 협력을 바탕으로, 올해 재생에너지 사용률 16%를 시작으로 이를 2028년 88%까지 끌어올리고, 2029년부터는 창원공장에서 사용하는 전력의 100%를 재생에너지로 전환한다는 계획이다.

홍석철 볼보그룹코리아 대표이사는 "창원공장의 태양광 설비는 기후변화 대응과 탄소중립 실현을 위한 실질적인 실행 사례"라며 "앞으로도 RE100 목표 이행과 함께, 창원공장을 중심으로 지속가능한 제조 혁신을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.

박우범 LS일렉트릭 상무는 "전력자립 불균형과 송배전망 포화, 강화되는 규제, 전기요금 인상 그리고 탄소중립 요구로 인해 에너지 전환은 선택이 아닌 필수"라며 "LS일렉트릭은 FEMS와 같은 에너지 효율화 솔루션에 데이터 첨단화와 고도화 기술을 접목해 투자·운영·관리 서비스를 통해 볼보그룹코리아의 지속가능경영과 에너지 비용 절감에 기여할 것"이라고 덧붙였다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



