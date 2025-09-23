버지니아 울프 25살에 쓴 미공개 소설 발견

울프 작품 연구가가 우연히 발견

생애 첫 작품 '출항'보다 8년 앞서

"유머가 반짝이는 작품"

영국 출신의 세계적인 작가 버지니아 울프(1882~1941)가 25살(1907)에 작성한 미공개작 소설 원고가 발견돼 다음 달 영국에서 출간된다. 해당 소설은 울프의 최초 작품으로 알려진 '출항'보다 8년 앞선다.

21일(현지 시각) 영국 일간 텔레그래프에 따르면 울프가 1907년에 완성한 소설 '바이올렛의 삶'이 다음 달 7일 출간된다. 원고는 울프의 자전적 에세이를 연구하는 우르밀라 세샤기리 테네시대 교수가 자료 조사를 위해 방문한 영국 남부 워민스터 인근에 위치한 귀족 저택에 방문했다가 발견했다. 저택은 울프와 가깝게 지냈던 귀족 가족이 거주한 곳이었다. 세샤기리 교수는 기록 보관실에서 제본된 타자 원고를 우연히 발견했다고 설명했다.

해당 소설을 쓰기 전 아이디어를 정리한 초안은 현재 미국 뉴욕 공립도서관에 소장돼 있다. 다만 소설은 아직껏 발견된 적이 없어 문학계에선 그가 소설을 완성하지 못하고 포기한 것으로 여겨왔다. 울프가 생전에 이 소설을 출판하지 않은 이유는 정확히 알려지지 않는다.

소설은 거인 여성을 주인공으로 한 희극적인 3개의 단편으로 구성됐다. 울프가 25세 때 쓴 이 소설에는 그가 이후 각종 소설이나 에세이에 등장시킨 인물이나 문제의식도 포함돼 있다. 주인공 빅토리아와 친구들이 "자기만의 오두막이 있다면 참 좋을 텐데"라고 말하는 장면은 1929년에 발표한 에세이 '자기만의 방'과 일맥상통하는 대목이다.

세샤기리 교수는 희극적인 내용을 담은 '바이올렛의 삶'이 울프가 우울하고 어두운 주제만 다뤘다는 인식을 바꾸는 데 도움이 될 것이라면서 "이 작품에선 울프의 유머가 반짝인다"고 평가했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



