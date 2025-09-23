본문 바로가기
경찰, 아동안전지킴이 증원…"통학로 안전활동 강화"

임춘한기자

입력2025.09.23 12:00

숏뉴스
미성년자 약취·유인 방지 활동

경찰은 학교 주변에서 미성년자 대상 약취·유인 사건이 잇따라 발생함에 따라 아동안전지킴이를 410명 증원해 집중적으로 배치한다고 23일 밝혔다.


아동안전지킴이는 어린이들의 통행이 잦은 학교 인근에서 순찰 등 안전 활동을 하는 은퇴 인력으로, 전국 시·도별 자치경찰위원회 주관으로 1년 단위로 선발하여 운영하는 제도다.

이들은 아동보호·범죄예방·교통안전·청소년 비행선도 등 다양한 분야에서 치안 활동을 보조하는 인력으로 활동하며, 실제 범인 검거에 기여한 사례가 있다.


경찰청 관계자는 "아동안전지킴이는 부족한 경찰력을 보완하고 세밀한 치안 활동을 뒷받침하는 데 필요한 존재"라며 "학부모와 어린 학생들의 불안감을 해소할 수 있도록 총력을 다하고 있다"고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
아시아경제

