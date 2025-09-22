본문 바로가기
강수현 시장 "터널 굴착 공사 안전 최우선…사고예방 만전 기해달라"

이종구기자

입력2025.09.22 18:19

양주시, 도봉산~옥정 광역철도 104정거장 공사 현장 간부회의 개최

경기 양주시가 22일 시장 주재로 간부공무원 등 20여명이 참석한 가운데, 도봉산~옥정 광역철도 104정거장 공사 현장 점검을 위한 현장 간부회의를 개최했다.

강수현 양주시장이 22일 시장 주재로 간부공무원 등 20여명이 참석한 가운데, 도봉산~옥정 광역철도 104정거장 공사 현장 점검을 위한 현장 간부회의를 개최하고 있다. 양주시 제공

강수현 양주시장이 22일 시장 주재로 간부공무원 등 20여명이 참석한 가운데, 도봉산~옥정 광역철도 104정거장 공사 현장 점검을 위한 현장 간부회의를 개최하고 있다. 양주시 제공

이날 회의는 도봉산~옥정 광역철도 3공구 건설공사 진행 사항을 점검하고 터널 굴착 공사가 진행 중인 지하 공사 현장을 직접 라운딩하는 시간으로 진행되었다.


현재 104정거장 공사는 공정률 54%를 넘어섰으며, 공사 현장이 도심지와 인접해 있는 만큼 시민들의 불편을 최소화하면서 공사를 진행하기 위해 총력을 기울이고 있다.

강수현 양주시장은 "도봉산~옥정 광역철도 개통은 수도권 접근성을 개선하여 우리 시의 가치를 높일 수 있는 중요한 사업"이라며 "터널 굴착 공사는 작은 실수로도 큰 사고로 이어질 수 있는 만큼 안전을 최우선으로 사고예방에 만전을 기해달라"고 당부했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
