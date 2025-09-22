광주도시공사, 추석맞이 '사랑의 장보기' 행사

전통시장서 취약계층 지원 프로그램

광주도시공사(사장 김승남)는 22일 추석 명절을 맞아 서구 양동시장에서 대한적십자사 광주전남지사와 함께 소외계층을 위한 '사랑의 장보기' 행사를 진행했다.

이날 행사는 경기침체와 물가상승으로 어려움을 겪는 지역 돌봄이웃을 지원하고, 침체된 전통시장과 소상공인에 활력을 불어넣어 지역경제 활성화에 기여하기 위해 마련됐다.

공사는 영구임대아파트 입주민 중 취약계층 40세대를 명절 준비 비용 지원 대상으로 선정했으며, 이 가운데 1인 가구 등 사회적 고립가구 10세대는 장보기 행사에 직접 참여했다.

행사에는 공사 직원과 적십자 봉사원, 수혜자 10세대가 함께 온누리상품권으로 과일·고기 등 명절 준비 물품을 구입하며 전통시장 활성화에 동참했다.

김승남 사장은 "경기침체와 물가상승으로 모두가 힘든 상황이지만, 이번 추석맞이 장보기 행사를 통해 지역 내 소외 이웃과 전통시장이 더욱 풍성한 명절을 보내길 희망한다"고 말했다.





