이시바 후임 경쟁 본격화…다카이치·고이즈미 양강 구도

자민당 총재 선거 22일 시작

차기 총재 묻는 아사히신문 설문 결과

응답률 1위 다카이치

사임 의사를 밝힌 이시바 시게루 일본 총리의 후임자를 선출하기 위한 집권 자민당 총재 선거가 22일 본격적으로 시작됐다.

현지 언론에 따르면 이날 오전 고시된 자민당 총재 선거에는 다카이치 사나에(64) 전 경제안보담당상, 고이즈미 신지로(44) 농림수산상, 하야시 요시마사(64) 관방장관, 고바야시 다카유키(50) 전 경제안보담당상, 모테기 도시미쓰(69) 전 자민당 간사장 등 5명이 입후보했다.

후보자들은 이날 오후 소견발표회를 시작으로 23일 당 청년국 여성국 주최 토론회, 24일 일본기자 클럽 토론회와 전국 3개 지역 지방 연설회 등 공식 유세 활동에 나설 예정이다.

이 중 가장 유력한 후보는 유일한 여성인 다카이치 의원과 40대인 고이즈미 의원이다. 아사히신문이 20~21일 1176명(유효 응답자 기준)을 전화 설문한 결과를 보면 차기 총재에 적합한 인물로 다카이치 의원을 꼽은 응답자가 28%로 가장 많았다. 고이즈미 의원은 24%로 뒤를 이었다. 3위는 하야시 관방장관으로 9%의 응답률을 보여 1·2위 후보와 격차가 컸다.

자민당 지지층에서만 보면 고이즈미 의원이 41%로 1위를 달렸고, 다카이치 의원은 24%로 2위였다.

마이니치신문 역시 20~21일 1972명(유효응답자)을 상대로 벌인 설문조사에서도 다카이치 의원(25%)과 고이즈미 의원(21%)이 1, 2위를 차지했다.

니혼TV가 투표에 참여할 수 있는 당원 및 당우(자민당 후원 정치단체 회원) 1010명을 상대로 지난 19~20일 전화 조사한 결과에서는 고이즈미 의원을 지지할 것이라는 응답이 32%로 가장 많았다. 이어 다카이치 의원(28%), 하야시 관방장관(15%) 순이었다.

이번 총재 선거는 당내 여론을 폭넓게 수렴하기 위해 기본 방식인 당원 참가형으로 진행된다. 이는 국회의원이 각각 1표를 행사하고, 당원 당우 투표를 국회의원 합계 표수로 환산해 더하는 방식이다. 만일 1차 투표에서 과반수 득표자가 나오면 당선이 확정된다. 과반수 득표자가 나오지 않을 경우 상위 2명이 결선 투표를 치른다.

현재 일본 국회는 야당보다 여당이 과반수가 안 되는 여소야대 정국이다. 다만 자민당이 여전히 제1야당이고, 야권은 분열돼 있어 새 자민당 총재가 이시바 총리의 후임이 될 가능성이 크다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>