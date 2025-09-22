본문 바로가기
한국가스공사 광주전남, 추석 맞이 고려인마을 쌀 기탁

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.22 14:28

한국가스공사 광주전남지역본부가 추석명절을 맞이해 고려인마을, 이주민 종합지원센터, 지역 경로당을 위한 쌀 1,000만 원 상당을 기부했다. 광주사회복지공동모금회 제공

한국가스공사 광주전남지역본부가 추석명절을 맞이해 고려인마을, 이주민 종합지원센터, 지역 경로당을 위한 쌀 1,000만 원 상당을 기부했다. 광주사회복지공동모금회 제공

광주사회복지공동모금회(이하 광주사랑의열매)는 한국가스공사 광주전남지역본부가 추석 명절을 맞이해 고려인마을, 이주민 종합지원센터, 지역 경로당을 위한 쌀 1,000만 원 상당을 기부했다고 22일 밝혔다.


이날 광산구 산정공원로에 위치한 고려인마을종합지원센터에서 진행된 전달식은 이학수 한국가스공사 광주전남지역본부 관리부장과 박상욱 하남농협 조합장, 이천영 고려인마을 목사, 전득안 이주민종합지원센터 대표와 광주사랑의열매 직원 등 주요 관계자들이 참석했다.

기탁한 1,000만 원 상당의 쌀은 고려인마을·이주민 종합지원센터와 경로당을 통해 배분된다. 추석 명절을 앞두고 소외된 이웃들에게 따뜻한 마음을 전하고자 진행된 것으로, 고려인과 외국인근로자, 지역 경로당에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.


한국가스공사 광주전남지역본부 이학수 부장은 "이번 기탁은 지역사회와 함께 성장하는 지속 가능한 나눔의 실천이다"며 "앞으로도 사회적 약자에게 실질적인 도움이 되는 공헌 활동을 지속해가겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
