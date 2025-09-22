가평군, 10월 4일 뮤직페스티벌 개최…수해 피해 "위로·치유 공연"

‘2025 가평 G-SL’ 통해 군민 위로 공연

경기 가평군은 오는 10월 4일 조종면 생활체육공원에서 '2025 가평 G-SL' 뮤직페스티벌 공연을 개최한다.

가평군, 뮤직페스티벌 포스터. 가평군 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 네 번째 G-SL 무대인 10월 뮤직페스티벌은 지난여름 집중호우로 인한 피해로 지치고 고생한 군민들에게 위로와 희망의 메시지를 전하기 위해 조종생활체육공원 특설무대에서 열린다.

이날 군민들의 일상 회복을 위해 대한민국 대표 감성 발라더 나윤권과 이수영 등이 출연해 따뜻한 음악과 진한 감동을 선사할 예정이다.

군 관계자는 "지난여름 집중호우로 인한 피해로 어려움을 겪은 군민들에게 잠시나마 위로와 휴식을 드리고자 준비했다"며 "가을 저녁, 음악으로 치유되는 시간이 되기를 바란다"고 밝혔다.

이번 공연은 관내 사용 영수증 지참 시 선착순 무료입장이 가능하다. 최근 7일 이내 가평군 내에서 1만 원 이상 결제한 영수증을 지참하면 현장에서 입장할 수 있으며, 사전 신청은 포스터의 QR코드 또는 음악역1939 카카오톡 채널로도 가능하다.

공연 관련 소식은 카카오톡 음악역1939 채널에 친구 등록 시 개인 알림으로 받아볼 수 있다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



