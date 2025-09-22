[특징주]LS마린솔루션, 서해안 에너지 고속도로 수혜 기대감…3%↑

LS마린솔루션 LS마린솔루션 060370 | 코스닥 증권정보 현재가 25,050 전일대비 850 등락률 +3.51% 거래량 225,656 전일가 24,200 2025.09.22 09:38 기준 관련기사 글로벌 해상풍력 급증, 한국 전선업체가 뜬다코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입LS전선·LS마린, '역대 최대' 안마해상풍력 해저케이블 2550억원 수주(종합) 전 종목 시세 보기 close 이 22일 장 초반 강세다. 정부가 최근 초고압직류송전(HVDC) 기반 서해안 에너지 고속도로 1단계 완공 목표를 2031년에서 2030년으로 1년 앞당기면서 관련 기대감이 커지면서다.

이날 오전 9시40분 기준 LS마린솔루션은 전 거래일 대비 950원(3.93%) 오른 2만5150원에 거래되고 있다.

이는 정부가 서해안 에너지 고속도로 준공 시점을 2030년으로 앞당기기로 결정한 데 따른 것으로 보인다. 2030년 완공을 위해서는 내년 상반기 발주가 반드시 필요하다는 분석이 제기됐고, 수혜 기업인 LS마린솔루션에 투자자 관심이 집중된 것으로 보인다.

LS마린솔루션은 LS전선과 함께 국내에서 유일하게 해저 HVDC 케이블 공급과 시공 경험을 동시에 갖춘 기업이다. LS마린솔루션은 최근 초대형 HVDC 전용 포설선 건조에 착수하며 사업 역량을 한층 강화하고 있다.

지난 19일 김태현 IBK투자증권 연구원은 "총사업비 11조원의 서해안 HVDC에너지 고속도로 사업에서는 최대 3조원의 해저케이블 포설·시공 매출이 기대된다"면서 "초대형 포설선 건조가 완료되는 2028년 3월 이후에는, 건설중인 LS전선의 미국 해저케이블 공장의 양산 시점과 맞물려 북미 중심의 글로벌 해저 전력망·통신망 프로젝트 참여 확대가 가능할 것으로 예상된다"고 말했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



