본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

사천시, 재해예방 사업 … 국·도비 의존 재원 최대 확보

영남취재본부 최순경기자

입력2025.09.22 10:28

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

총 7개 사업에 123억원 확보
시민 안전망 강화 본격 나서

경남 사천시가 재해예방 사업 국·도비 의존 재원을 역대 최대 규모로 확보하며, 시민의 생명과 재산을 지키기 위한 안전망 강화에 본격적으로 나선다.


22일 사천시에 따르면 2026년도 7개의 재해 예방사업에 대한 총 166억원의 사업비 중 123억원(국비 83억원, 도비 40억원)을 국·도비 의존 재원으로 확보했다고 밝혔다

이번에 국·도비를 확보한 재해 예방사업은 '향촌지구 우수유출저감시설 설치', '고읍·선인 자연재해 위험개선지구 정비', '구암지구 풍수해생활권 종합정비', '망산공원 급경사지 붕괴위험지역 정비', '신복상지구 재해위험 저수지 정비' 등이다.

사천시청 전경.

사천시청 전경.

AD
원본보기 아이콘

특히, 축동면 주민들의 오랜 숙원사업이었던 '축동초교 자연재해 위험개선지구 정비사업'은 신규사업으로 선정되면서 2026년 2월부터 본격적인 공사에 착수하게 됐다.


이번 의존 재원 확보는 박동식 시장이 지난 5월 행정안전부를 방문해 재해 취약 지구의 취약성과 시급성을 적극적으로 설명하며 국비 지원을 요청한 결과다.


그 결과 2025년과 2026년에 걸쳐 추진되는 주요 재해예방 사업 대부분이 국·도비 지원 대상에 포함됐고, 시 재정 부담을 크게 줄일 수 있는 토대가 마련됐다.

집중호우 시 상습 침수 피해가 발생했던 축동초교 일원은 이번 정비사업을 통해 학생들의 안전한 등하굣길을 확보하고, 향촌지구와 구암지구는 우수저류조와 하천 정비 등을 통해 대규모 침수피해를 예방할 수 있을 것으로 기대된다.


또한, 망산공원 급경사지 붕괴위험지역과 신복상지구 저수지 정비는 사면보강 및 구조물 보강을 통해 주민들의 생명과 재산 피해를 원천 차단할 계획이다.


박동식 시장은 "이번 국·도비 의존 재원 최대 확보는 지역 주민들의 관심과 공무원들의 적극적인 노력이 더해진 결과"라며 "사천시를 각종 재난으로부터 안전한 도시로 만들고 시민의 소중한 생명과 재산을 지키기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

수사 당국이 숙제를 내줬다

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

"지혜, 지안이도 있는데" 이름찾기 대박난 과자…아이유도 도전했지만

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"라면 먹으려는데 파리가" 추석 때 꼭 들르는데…'휴게소' 위생 비상

10만명 모인 커크 추모식…트럼프 "韓군중, 성조기 흔들어"

영국·캐나다·호주, 팔레스타인 국가 승인…유엔 151개국

새로운 이슈 보기