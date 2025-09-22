경기도, 반도체 팹리스 시제품 실증지원사업…최대 5천만원

경기도가 반도체 설계 전문 기업(팹리스)의 시제품 실증지원 사업을 추진한다.

경기도는 도내 팹리스 기업이 보유한 혁신 기술과 제품을 실제 수요기업이나 테스트베드 환경에서 검증하도록 돕는 실증지원사업에 참여할 기업을 오는 10월24일까지 모집한다고 22일 밝혔다.

지원 대상은 도내 소재 업력 1년 이상 중소·중견 팹리스 기업으로 총 7곳이다. 선정된 기업은 일부 자부담 조건으로 과제당 최대 5000만원이 지원된다.

지원 분야는 인공지능(AI), 자율주행차, 사물인터넷(IoT) 등 반도체 설계를 통해 제품을 제조하는 분야다. 다만 기술성숙도(TRL) 7단계 이상의 과제만 지원할 수 있다.

경기도는 이번 사업을 통해 중소·중견 기업의 양산 성공 가능성을 높이고 안정적인 국내 공급망을 구축해 도내 기업의 경쟁력을 강화할 계획이다.

박민경 경기도 반도체산업과장은 "실증 지원은 팹리스 기업이 기술력을 시장에서 직접 검증받고 매출로 이어질 수 있는 중요한 발판"이라며 "도내 팹리스 기업이 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원사업을 마련하였으니 많은 참여를 바란다"고 말했다.

한편 경기도는 공모 선정 결과를 오는 11월 발표한다. 에 최종 결정된다.





