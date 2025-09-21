광주시, 7년 만에 도시가스 요금 0.34% 인상

가구당 월평균 196원 수준

광주시가 7년간 동결했던 도시가스 최종 소비자 요금을 0.34% 인상한다고 21일 밝혔다.

시는 미공급 지역 해소와 안전관리 강화를 위한 투자재원 확보를 위한 불가피한 조치라고 설명했다. 시는 특히 이번 인상안에 대해 서민경제 부담을 최소화하는 선에서 신중하게 조정했다.

이번 도시가스 요금 인상은 지난 2017년 소매 요금 1.76% 인상 이후 7년 만이다. 그동안 도시가스 공급사인 ㈜해양에너지는 인건비 및 물가상승률이 20%에 달하는 등 지속적인 비용 압박에 시달려왔다. 그럼에도 시는 시민생활 안정을 최우선으로 고려해 요금동결 기조를 유지해 왔다.

그러나 시민들의 에너지 기본권 보장과 안전하고 안정적인 가스 공급망 구축의 필요성이 커지면서 인상 논의가 급물살을 탔다. 아직 도시가스 혜택을 받지 못하는 미공급 지역 주민들의 오랜 숙원을 해결하고, 노후 시설에 대한 선제적 안전투자를 확대하기 위해선 재원 마련이 시급하다는 판단이 작용했다.

도시가스 요금은 산업통상자원부가 결정하는 '도매요금'과 광역지방자치단체가 결정하는 '소매공급비용'으로 구성된다. 이번에 조정된 부분은 전체 요금의 약 9%를 차지하는 '소매공급비용'이다. 소매공급비용 자체는 3.73% 인상됐으나, 전체 소비자 요금에 미치는 영향은 0.34%에 불과해 시민들이 느끼는 부담은 그리 크지 않을 것으로 광주시는 전망했다.

실제 1메가주울(MJ)당 소매공급비용은 1.9591원에서 0.0731원 오른 2.0322원이 적용된다. 이는 주택용 4인 가구를 기준으로 했을 때 월 평균 약 196원가량의 인상되는 수준이다.

광주시 관계자는 "다른 지자체들이 인건비나 물가 상승에 따른 요금 인상을 진행한 것에 비하면 광주는 7년간 동결하며 기업의 부담을 감수해 왔다"며 "이번 인상 폭은 장기간 누적된 비용 상승 압박과 필수적인 투자 수요를 감안할 때 최소한의 수준이다"고 강조했다.

이번 요금 인상으로 확보되는 재원은 도시가스 미공급 지역 해소와 안전관리 강화에 집중 투자될 예정이다. ㈜해양에너지는 광주시가 추진하는 '도시가스 공급시설 지원 사업'에 적극 참여해 올해 안에 자치구별 1개 마을씩 총 5개 마을에 신규 가스공급을 추진한다. 이로써 광주지역 도시가스 보급률은 98%에 육박하게 돼 에너지 취약계층의 주거환경 개선에 크게 기여할 것으로 기대된다.

또 노후배관 교체와 함께 최첨단 가스누출 감지시스템 도입, 비상상황 대비 훈련 강화 등 도시가스 안전관리 인프라 확충에도 대규모 투자가 이뤄진다. 이를 통해 시민들이 더욱 안심하고 도시가스를 사용할 수 있는 환경이 조성될 것으로 보인다.

최태조 광주시 인공지능산업실장은 "이번 소매공급비용 인상은 서민생활 안정과 공공물가 상승 억제라는 원칙 아래 에너지복지 확대와 안전이라는 두 가지 목표를 달성하기 위한 불가피한 선택이었다"며 "앞으로도 도시가스회사의 경영 효율화와 적극적인 투자를 유도해 시민들의 요금 부담을 최소화하고, 안정적인 에너지 공급에 만전을 기하겠다"고 말했다.





