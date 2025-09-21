본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경기도, 전국 최초 자립준비청년에 '부동산 중개보수' 지원

이영규기자

입력2025.09.21 13:28

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 전국 최초로 자립준비청년에 부동산 중개보수를 지원한다.


경기도는 저소득 주민(국민기초생활수급자)에 부동산 중개보수를 최대 30만원 지원하는 '경기도 부동산 중개보수 지원사업' 대상을 전국 최초로 39세까지 자립준비청년으로 확대했다고 21일 밝혔다.

자립준비청년은 아동복지시설, 그룹홈(공동생활가정), 가정위탁의 보호를 받다가 18세 이상이 되면 홀로서기에 나서는 청년이다.


그동안 자립준비청년은 일정 기간만 지원을 받거나 제도적 공백에 놓이는 경우가 많았다.


경기도청

경기도청

AD
원본보기 아이콘

이번 조례 개정은 이러한 사각지대를 해소하고, 주거 이전 과정에서 발생하는 중개보수 부담을 줄여 안정적인 자립을 돕는 데 의의가 있다. 특히 단순한 자립준비청년 지원이 아니라 39세까지 장기적으로 지원할 수 있도록 한 것은 국내 최초의 시도다. 자립준비청년의 주거 안정에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

손임성 경기도 도시주택실장은 "자립준비청년이 사회에 정착하는 과정에서 주거 불안으로 또 다른 위기에 놓이지 않도록 제도를 개선한 것"이라며 "앞으로도 청년층의 안정적인 주거 환경과 자립 기반 마련을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"서울에 있는 대학 안 갈래요"…지방대 수시 지원자 대폭 증가한 이유 "서울에 있는 대학 안 갈래요"…지방대 수시 지원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"어쩐지 배 안 차더라" 양 줄이고 가슴살 섞고…꼼수로 가격 인상한 교촌

"2차 소비쿠폰 10만원 챙기세요"… 22일 9시부터

이승기 성북동 주택, 시세 100억 넘어… 5년만에 50억 올랐다

"중국서 성형하면 얼굴이 판다 된다?"…부작용 속출 논란

'경제성 없다'던 대왕고래 프로젝트, 외국 자본 참여로 새 국면

"추석 연휴? 길어서 더 무서워요"…71만원 지출 앞에 지갑은 '비명'

"작년 8월 금리 동결, '실기' 아니다"…한은, 분석 보고서 나왔다

새로운 이슈 보기