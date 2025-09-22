본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

금감원, '2025 청년 금융특강' 실시

황윤주기자

입력2025.09.22 06:00

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'대학일자리플러스센터' 통해 신청 가능
가상자산 연계 투자사기와 보험사기 대처법

금감원, '2025 청년 금융특강' 실시
AD
원본보기 아이콘

금융감독원은 금융거래와 사회경험이 부족한 취업준비생을 대상으로 자산관리 및 금융사기 피해 예방을 위한 '청년 금융특강'을 실시한다고 22일 밝혔다.


특강 신청은 9월22일부터 10월2일까지 금감원 'e- 교육센터' 홈페이지에서 가능하다. 대학 교직원만 신청할 수 있다. 졸업예정자, 취업준비생 등은 전국 대학일자리플러스센터에 개설된 청년 금융특강을 신청하면 된다.

특강에서는 기본적인 자산관리 방법과 금융사기 사례를 교육하게 된다. 특히 최근 피해가 늘고 있는 가상자산 연계 투자사기와 보험사기를 유형별로 설명할 계획이다.


특강은 각 대학 취업준비생 등을 대상으로 10월20일부터 12월19일까지 금감원 금융교육교수가 대면으로 실시하게 된다. 강의는 약 2시간 동안 진행된다.


교재는 각종 금융사기 피해 예방법, 목돈 마련·활용, 보험가입, 부채·신용관리 등으로 다양하게 구성했다. 교육 내용은 사회 초년생에게 필요한 자산관리 기초(종자돈 모으기, 올바른 투자 방법, 신용관리 등), 금융사기 예방법 등 맞춤형으로 진행한다.

사회초년생을 노리는 불법행위(가상자산 투자사기, 대리입금 피해 등)와 함께 취업 관련 사기유형 및 대처요령에 대해 안내할 계획이다.


금감원은 "사회생활을 본격적으로 시작하는 사회 초년생의 자산형성을 돕고 금융사기 피해를 사전에 예방하는 효과를 기대한다"며 "현명한 지출·부채관리 방법, 자기책임의 원칙 등 건전한 금융생활에 필요한 금융마인드를 형성할 수 있을 것"이라고 밝혔다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"차라리 퇴직하고 다시 시험 칠게요"…불만 폭발한 고용부 9급, 왜? "차라리 퇴직하고 다시 시험 칠게요"…불만 폭발한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

10월 황금연휴, 최애 여행지는 일본…새롭게 뜨는 나라는?

"중국은 왜 전쟁을 선호할까" 전지현 대사에 中 '발칵'

게을리하면 췌장암 걸릴 위험 3배…'이것'이 중요한 이유

"감염 시 유산 위험"…韓 관광객 많이 찾는 이곳서 '사과병' 경고

"여성 유방암 진료 급증…40·50대가 절반 이상"

MBK "롯데카드 보안투자 6년간 2배로…배당성향도 금융지주 하회"

10여개국, 유엔서 팔레스타인 국가인정 앞둬…이스라엘, 가자지구 공격

새로운 이슈 보기