본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

“복지현장은 군민 행복의 시작점”… 정종복 기장군수, 사회복지 주간 현장 방문

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.19 17:30

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

종사자 격려·현장 의견 청취

부산 기장군(군수 정종복)은 지난 18일 정관읍 소재 새한누리주간보호센터와 기장장애인복지관을 순회 방문하고 복지시설 관계자들과 소통했다.

정종복 기장군수가 정관읍 소재 새한누리주간보호센터와 기장장애인복지관을 순회 방문하고 복지시설 관계자들과 기념촬영하고 있다. 기장군 제공

정종복 기장군수가 정관읍 소재 새한누리주간보호센터와 기장장애인복지관을 순회 방문하고 복지시설 관계자들과 기념촬영하고 있다. 기장군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 방문은 '2025년 사회복지의 날(9월 7일)'을 기념해 추진된 '기장 사회복지 주간행사'의 하나로, 사회복지 현장에서 묵묵히 헌신하는 종사자들의 노고를 격려하기 위해 마련됐다.


정종복 군수는 이날 복지시설을 직접 둘러보고 시설 종사자들과 차담회를 진행하며 의견을 청취했다.

군은 이번 현장 방문을 계기로 복지시설과의 소통을 강화하고, 군민이 체감할 수 있는 복지서비스 제공을 위해 다양한 지원을 이어갈 방침이다.


정 군수는 "지역 복지 발전을 위해 최선을 다하고 계신 사회복지 종사자 여러분께 진심으로 감사와 존경을 드린다"며 "지속적인 관심과 지원으로 군민이 만족할 수 있는 복지서비스 향상에 힘쓰겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"머리 진짜 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출 3배 폭등한 '이 과자' "머리 진짜 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원 한 번 더" 1차 소비쿠폰 효과 이어간다…22일부터 2차 신청

"감기 아닐지도…" 10월부터 유행하는 '이 감염병'

휠체어 탄 김건희, 구속 후 병원서 첫 포착…전자발찌도 착용

"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적'

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

"출근길 첫 차가 11시라고?"…'오세훈표' 한강버스 엇갈린 반응

與 만난 MBK, 매수자 결정 때까지 홈플러스 폐점 않기로

새로운 이슈 보기