본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

정선군, '인구위기 대응 찾아가는 인구교육' 실시

이종구기자

입력2025.09.19 15:13

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 정선군은 19일 정선문화예술회관 3층에서 공직자 200명을 대상으로 '인구위기 대응 찾아가는 인구교육'을 실시했다.

정선군이 19일 정선문화예술회관 3층에서 공직자 200명을 대상으로 '인구위기 대응 찾아가는 인구교육'을 실시하고 있다. 정선군 제공

정선군이 19일 정선문화예술회관 3층에서 공직자 200명을 대상으로 '인구위기 대응 찾아가는 인구교육'을 실시하고 있다. 정선군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 교육은 보건복지부의 '인구위기 대응 인구교육 추진지원 사업'의 일환으로 마련되었다. 교육은 인구와미래정책연구원 정책연구실장인 이승우 강사가 '인구변화의 이해와 미래 준비'를 주제로 진행했다.


강의에서는 현재 우리나라가 직면한 심각한 저출산·고령화·지방 소멸 문제를 전반적으로 다루면서 지자체와 개인의 대응 방향을 제시해 참석자들의 관심을 끌었다.

교육에 참여한 공직자들은 "말로만 듣던 인구문제가 나와 우리 사회에 미치는 영향을 직접 확인할 수 있는 좋은 기회였다"고 전했다.


군 관계자는 " 인구구조 변화는 지역사회·경제·복지 등 단순한 인구 감소 문제를 넘어 지역의 지속 가능성을 위협하는 중요한 사안이다"며 "이번 찾아가는 인구교육이 저출산·고령화 문제에 대한 공직자들의 공감대를 확산하고 위기 상황에 효과적으로 대응하는 데 많은 도움이 되기를 바란다"고 밝혔다.


이어 "앞으로도 인구구조 변화에 대한 이해를 높이고 건강한 가족관 형성 등 인식 개선을 도모하도록 지속적으로 노력하겠다"고 덧붙였다.




정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"머리 진짜 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출 3배 폭등한 '이 과자' "머리 진짜 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원 한 번 더" 1차 소비쿠폰 효과 이어간다…22일부터 2차 신청

휠체어 탄 김건희, 구속 후 병원서 첫 포착…전자발찌도 착용

"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적'

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

전한길과 '尹 석방' 논의한 찰리 커크?…SNS달군 사진에 AFP "조작"

압색 당한 국힘, "조희대 의혹, 고발·손배" 맞불…민생협의 순연

한강버스 운항 첫날 '만석' 행진… 4300명 탔다

새로운 이슈 보기