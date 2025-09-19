SK케미칼, 2200억원 규모 교환사채 발행…"채무 상환 목적"

SK케미칼은 19일 총 2200억원 규모의 무기명식 무보증 사모 교환사채(EB) 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 발행은 채무 상환 자금 확보를 통한 재무구조 개선이 목적이다. 교환 대상은 SK케미칼이 보유한 SK바이오사이언스 보통주다.

발행 교환사채의 표면 및 만기 이자율은 0%다. 별도 이자 지급은 없으며 2030년 10월 20일 만기일에 원금 100%를 상환한다. 사채권자는 발행 3년이 경과하는 2028년 10월 20일부터 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 교환 청구 기간은 2025년 11월 20일부터 2030년 9월 20일까지다. 교환가액은 주당 5만7천555원으로 확정됐다.

SK케미칼 관계자는 "안정적인 채무 상환을 위한 재무 전략의 일환"이라며 "재무 건전성을 강화해 지속 가능한 성장을 이어가겠다"고 말했다.





