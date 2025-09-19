본문 바로가기
SK케미칼, 2200억원 규모 교환사채 발행…"채무 상환 목적"

조성필기자

입력2025.09.19 14:24

SK케미칼은 19일 총 2200억원 규모의 무기명식 무보증 사모 교환사채(EB) 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 발행은 채무 상환 자금 확보를 통한 재무구조 개선이 목적이다. 교환 대상은 SK케미칼이 보유한 SK바이오사이언스 보통주다.


SK케미칼 판교 본사 전경. SK케미칼 제공

SK케미칼 판교 본사 전경. SK케미칼 제공

발행 교환사채의 표면 및 만기 이자율은 0%다. 별도 이자 지급은 없으며 2030년 10월 20일 만기일에 원금 100%를 상환한다. 사채권자는 발행 3년이 경과하는 2028년 10월 20일부터 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 교환 청구 기간은 2025년 11월 20일부터 2030년 9월 20일까지다. 교환가액은 주당 5만7천555원으로 확정됐다.

SK케미칼 관계자는 "안정적인 채무 상환을 위한 재무 전략의 일환"이라며 "재무 건전성을 강화해 지속 가능한 성장을 이어가겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr


