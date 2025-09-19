본문 바로가기
광주 광산구, 추석 앞두고 '불법 현수막' 강력 단속

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.19 11:32

22일부터 상시 정비반 운영
도심 주요 도로 집중 정비
정당 현수막도 무관용 원칙
올해 과태료 2억 넘게 부과

광주 광산구가 추석 연휴를 앞두고 불법 현수막 단속에 총력을 기울인다. 구는 도시 미관과 시민 안전을 최우선으로 두고 정당 현수막에도 '무관용 원칙'을 적용한다는 방침이다.

광주 광산구 불법광고물정비반이 추석 명절을 앞두고 도심 주요 도로에 걸린 불법 현수막을 철거하고 있다. 광산구 제공

광산구는 오는 22일부터 10월 9일까지 '불법 광고물 상시 정비반'을 운영해 주요 도로와 다중이용시설 주변의 불법 현수막, 벽보, 입간판 등을 집중 정비한다. 올해 1~8월 정비된 불법 정당 현수막은 608건에 달하며, 이 중 법적 요건을 위반한 120건에는 3,840만원의 과태료가 부과됐다. 같은 기간 정당 외 불법 현수막은 8,465건이 정비됐고, 1,352건에 대해 1억6,259만원의 과태료가 내려졌다.


광산구는 "불법 현수막으로 인한 주민 불편과 교통안전 위협을 사전에 차단하겠다"며 강력한 단속 의지를 밝혔다. 실제 주민들 사이에서는 '거리가 한결 깨끗해졌다', '위험 요소가 줄어 만족스럽다'는 반응이 나오고 있다.

박병규 구청장은 "추석 연휴에 귀성객과 시민들이 쾌적하고 안전한 환경을 누릴 수 있도록 불법 현수막 난립을 근절하겠다"며 "앞으로도 시민과 약속한 '불법 광고물 없는 거리'를 실현해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
