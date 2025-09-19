'용인 사이버과학축제' 27~28일 미르스타디움서 개최

4개 체험존 구성…AI·로봇 등 첨단기술 직접 체험

경기도 용인시는 27~28일 용인미르스타디움에서 열리는 '제30회 용인시민의 날' 행사에서 '2025 용인 사이버과학축제'를 개최한다고 19일 밝혔다.

축제는▲AI·로봇 세상 탐험대 ▲미래도시 용인 ▲과학 꿈나무 ▲과학놀이터 등 어린아이들이 직접 로봇과 과학기술을 경험할 수 있는 4개 의 체험존을 운영한다.

축제 기간에는 메인 무대에서 '도전! AI 골든벨'이 열린다. 방문객들은 AI 기술과 관련된 퀴즈를 풀면서 즐거운 시간을 보낼 수 있다.

행사장에는 'AI·로봇 세상 탐험대' 부스가 마련돼 증강현실(AR)·가상현실(VR)·확장현실(XR) 기술 등을 활용한 스포츠 콘텐츠, 탑승형 로봇 등을 직접 체험해 볼 수 있다.

축제에서는 AI 코딩 실습, AI 노래 만들기, 영어 대화 학습 등 교육·엔터테인먼트 프로그램을 운영하는 한편, 웹툰 '중증외상센터'를 활용한 의료 교육 체험도 마련한다.

시는 13개 부스로 구성된 '미래도시 용인'도 선보인다. 이곳에서는 삼성전자가 운영하는 '달수 캐릭터 포토존', '반도체 공정 체험존'을 비롯해, 용인시산업진흥원 등 관내 기업'기관이 참여해 3D 프린터, 로봇, 만들기, AI 음악 연주, AI 물리 실험, 샌드아트, 드론 조종 등의 체험을 제공한다.

이와 함께 지역 내 각급 학교 학생들이 운영하는 11개 부스로 구성된 '과학 꿈나무' 체험존도 운영된다.

이벤트 존에서는 행사장 내 6개소에 숨겨진 AR 조아용 캐릭터를 찾아 스탬프를 얻는 'AR 조아용을 찾아라!' 게임이 진행된다. 모든 캐릭터를 수집한 참가자는 조아용 굿즈를 받을 수 있다.

이상일 용인시장은 "이번 축제는 시민들에게 과학기술의 트렌드를 소개하고, 청소년들이 미래의 다양한 가능성에 대한 호기심과 상상력을 발휘하는 데 도움을 주는 행사가 될 것"이라고 말했다.





