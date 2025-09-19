본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

'용인 사이버과학축제' 27~28일 미르스타디움서 개최

정두환기자

입력2025.09.19 10:42

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

4개 체험존 구성…AI·로봇 등 첨단기술 직접 체험

경기도 용인시는 27~28일 용인미르스타디움에서 열리는 '제30회 용인시민의 날' 행사에서 '2025 용인 사이버과학축제'를 개최한다고 19일 밝혔다.

지난해 용인미르스타디움에서 열린 '용인 사이버과학축제' 행사장 전경. 용인시 제공

지난해 용인미르스타디움에서 열린 '용인 사이버과학축제' 행사장 전경. 용인시 제공

AD
원본보기 아이콘

축제는▲AI·로봇 세상 탐험대 ▲미래도시 용인 ▲과학 꿈나무 ▲과학놀이터 등 어린아이들이 직접 로봇과 과학기술을 경험할 수 있는 4개 의 체험존을 운영한다.


축제 기간에는 메인 무대에서 '도전! AI 골든벨'이 열린다. 방문객들은 AI 기술과 관련된 퀴즈를 풀면서 즐거운 시간을 보낼 수 있다.

행사장에는 'AI·로봇 세상 탐험대' 부스가 마련돼 증강현실(AR)·가상현실(VR)·확장현실(XR) 기술 등을 활용한 스포츠 콘텐츠, 탑승형 로봇 등을 직접 체험해 볼 수 있다.


축제에서는 AI 코딩 실습, AI 노래 만들기, 영어 대화 학습 등 교육·엔터테인먼트 프로그램을 운영하는 한편, 웹툰 '중증외상센터'를 활용한 의료 교육 체험도 마련한다.


시는 13개 부스로 구성된 '미래도시 용인'도 선보인다. 이곳에서는 삼성전자가 운영하는 '달수 캐릭터 포토존', '반도체 공정 체험존'을 비롯해, 용인시산업진흥원 등 관내 기업'기관이 참여해 3D 프린터, 로봇, 만들기, AI 음악 연주, AI 물리 실험, 샌드아트, 드론 조종 등의 체험을 제공한다.

이와 함께 지역 내 각급 학교 학생들이 운영하는 11개 부스로 구성된 '과학 꿈나무' 체험존도 운영된다.


이벤트 존에서는 행사장 내 6개소에 숨겨진 AR 조아용 캐릭터를 찾아 스탬프를 얻는 'AR 조아용을 찾아라!' 게임이 진행된다. 모든 캐릭터를 수집한 참가자는 조아용 굿즈를 받을 수 있다.



이상일 용인시장은 "이번 축제는 시민들에게 과학기술의 트렌드를 소개하고, 청소년들이 미래의 다양한 가능성에 대한 호기심과 상상력을 발휘하는 데 도움을 주는 행사가 될 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[르포]"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적' [르포]"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적'

휠체어 탄 김건희, 구속 후 병원서 첫 포착…전자발찌도 착용

"원하는 이름 나올 때까지 칸쵸 싹쓸이"…때아닌 품절대란에 '매출 3배 폭등'

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

전한길과 '尹 석방' 논의한 찰리 커크?…SNS달군 사진에 AFP "조작"

한강버스 운항 첫날 '만석' 행진… 4300명 탔다

엇갈리는 4대 그룹 고용 성적표…삼성·현대차, 2020년 이후 증가, LG·SK는 감소

새로운 이슈 보기