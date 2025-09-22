"행복, 이리 오너라"…천년고도서 문을 연 '맥심가옥'

동서식품의 지역 문화와 브랜드를 결합한 체험형 팝업스토어가 주목받고 있다. 2015년 '모카다방'을 시작으로 브랜드 체험형 팝업스토어를 선보인 동서식품은 올해 천년고도 경주에서 '행복'과 '환대'를 주제로 팝업스토어 '맥심가옥'을 열었다.

'맥심가옥'은 오는 26일까지 한 운영된다. '행복, 이리오너라'를 슬로건으로 내건 이번 팝업은 전통 한옥 공간에 현대적 감각을 더한 것이 특징이다. 방문객은 입구 '환대문'을 지나 안내소 '어서오소'에서 책자와 시음용 컵을 받고, 시음 공간 '맛있당'에서 맥심 커피믹스를 활용한 시그니처 메뉴와 이색 브루잉 커피를 즐길 수 있다. 미니 맷돌 체험, 가배 기미상궁 이벤트 등 참여형 프로그램도 마련됐다.

체험존인 '행복하당'에서는 머그컵 키링, 민화 부채, 책갈피 만들기 등 다양한 DIY 활동을 할 수 있고, 생활한복을 입고 촬영하는 스냅 서비스도 제공된다. 야외 '가배뜰'에서는 커피믹스 스틱을 활용한 윷놀이와 미니 게임이 열리며, '맥심이당'에서는 브랜드 히스토리 전시와 스페셜 패키지, 굿즈 판매가 진행된다.

동서식품은 2015년 제주 '모카다방'을 시작으로 서울 성수동 '모카책방'(2016), 부산 해운대 '모카사진관'(2017), 전주 '모카우체국'(2018), 서울 합정동 '모카라디오'(2019), 군산 '맥심골목'(2024)까지 여섯 차례 팝업스토어를 운영해왔다. 지금까지 누적 방문객은 48만 명에 달한다.

특히 동서식품이 지난해 10월 17월부터 11월 17일까지 한 달간 전북 군산시 월명동 달빛마을 일대에서 운영한 '맥심골목'은 한 달간 약 12만 명이 방문하며 호평을 받았다. '맥심골목'은 '골목'을 메인 콘셉트로 삼아 로컬상점 5곳을 포함한 골목 전체를 맥심의 브랜드 체험 공간으로 꾸몄다.

동서식품이 전주 한옥마을에서 2018년 진행한 '모카우체국'도 커피 한 잔을 즐기며 소중한 이에게 손편지를 보낼 수 있는 공간으로 주목받았다. 서울 합정동에서 문을 연 '모카라디오'는 실제 라디오 방송국과 같이 팝업스토어 DJ에게 사연과 음악을 신청하는 이색적인 콘셉트로 2개월의 운영시간 총 11만 명 이상이 방문하기도 했다.

이재익 동서식품 마케팅 매니저는"'커피 한 잔이 주는 여유와 행복'이라는 맥심만의 브랜드 감성을 더 많은 고객과 나누고자 여러 가지 콘셉트의 팝업스토어를 진행하고 있다"면서 "맥심가옥 앞마당에서 맥심 커피와 함께 일상 속 행복한 순간을 즐기길 바란다"고 말했다.





