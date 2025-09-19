본문 바로가기
명절 철도 무임승차 5년새 2배↑…호남·전라선 2만건 수준

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.19 09:39

정준호 "열차 증편 등 근본적 대책 마련해야"

명절 철도 무임승차 5년새 2배↑…호남·전라선 2만건 수준
최근 5년 새 명절 귀성·귀경길 철도 무임승차 적발 건수가 2배 이상 늘어난 것으로 나타났다.


19일 더불어민주당 정준호 의원(광주 북구갑)이 한국철도공사와 SR로부터 제출받은 '명절 철도 무임승차 현황'에 따르면 지난 2020년부터 지난해까지 명절 연휴 기간 6만5,319건의 무임승차가 적발됐다.

지난해 명절에만 2만1,776건이 적발됐다. 이는 지난 2020년 9,440건과 비교할 때 5년 새 2배 이상 늘어난 것이다. 적발에 따라 징수된 운임은 19억4,700여만원으로 집계됐다.


노선별로 가장 많이 적발된 곳은 경부선으로 나타났다. 같은 기간 3만3,938건으로 전체의 51.9％를 차지했고, 호남선 1만3,493건(20.7％), 전라선 5,730건(8.8％) 순으로 나타났다.


정 의원은 "열차표 예매가 하늘의 별 따기인 명절 기간 승차권이 없는 사람의 열차 탑승이 관행적으로 자리 잡은 것으로 보인다"며 "벌금 인상만으로는 실효성이 떨어질 수 있는 만큼 열차 증편과 같은 근본적인 대책을 마련해야 한다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
