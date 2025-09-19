본문 바로가기
KT "아이폰 에어 무료 용량 업그레이드 이벤트, 1시간 만에 마감"

김보경기자

입력2025.09.19 09:29

아이폰17 시리즈 사전예약 결과
"화이트, 실버 색상 인기 높아"

KT는 애플 아이폰 17 시리즈의 사전예약 결과 아이폰 17은 화이트, 블랙, 라벤더 순으로 선호도가 높았으며, 아이폰 17 프로의 경우 '실버'가 가장 인기였다고 19일 밝혔다. 아이폰 17과 아이폰 17 프로 모두 가장 많이 선택한 메모리 용량은 256GB이다.

아이폰 에어는 클라우드 화이트, 스카이블루 색상이 인기가 높았으며, 아이폰 17 프로맥스는 실버, 코스믹오렌지, 딥블루 순의 선호도를 보였다.


KT 홈페이지에서 아이폰 에어 사전예약 고객 대상으로 진행된 용량 무료 업그레이드 이벤트는 1시간 내 마감됐다. 아울러 첫날 도착 보장 서비스도 큰 호응을 받았다.

KT는 고객의 단말 구입 부담을 낮추고자 아이폰 17 시리즈를 위한 '미리 보상 프로그램'을 준비했다. 미리 보상은 아이폰 신제품 개통 즉시 출고가의 50%를 바로 보상 받아 단말 구입 부담을 완화하는 프로그램이다. 지원금과 쓰던 폰 반납 보상을 같이 받을 수 있어 고객이 혜택을 크게 체감할 수 있다.


미리 보상 프로그램에 가입하면 분실 및 파손 시 최대 60만원을 보장해주는 보험이 제공된다. 24개월 뒤에는 아이폰 제품을 반납하고 새 폰으로 바꿀 수 있다.


한편 애플 워치의 경우 애플 워치 시리즈 11, 애플 워치 SE3, 애플 워치 울트라3가 출시됐으며, 에어팟 프로3 출시를 통해 최초로 심박수 측정이 가능하게 됐다. KT는 아이폰의 eSIM 셀프 기변 기능을 24시간 가능하도록 시스템을 정비했다. KT홈페이지 내 eSIM이동 메뉴에서 확인할 수 있다.




김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
