본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

뉴온, 추석맞이 99특가 프로모션

박형수기자

입력2025.09.19 09:07

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

글로벌 라이프케어 기업 뉴온이 추석을 맞아 인기 건강기능식품을 특별가에 선보이는 '99특가' 프로모션을 진행한다고 19일 밝혔다.


99특가는 9월과 추석 시즌을 맞아 마련된 한정 프로모션이다. 다음달 12일까지 뉴온 공식 스마트스토어에서 진행한다. 행사 기간 정가 대비 최대 67% 할인 혜택을 제공한다. 뉴온의 대표 건강기능식품 4종을 특가에 구매할 수 있다.

할인 대상 제품은 ▲뷰네핏 에이티 효소 ▲뷰네핏 저분자 콜라겐 ▲트리플 초임계 식물성 알티지(rTG) 오메가3 ▲혈당컷 바나바리프 밸런스케어 등 총 4종이다.


프로모션 기간 단품 구매 시에도 무료배송 혜택이 적용된다. 또한 '네이버배송(N배송)' 서비스를 통해 빠르고 편리한 배송을 지원한다.


뉴온은 프로모션을 통해 합리적인 가격에 건강기능식품을 접할 기회를 제공한다. 소비자와의 접점을 확대해 시장 내 입지를 강화한다는 전략이다.

뉴온 관계자는 "건강기능식품 시장이 꾸준히 성장하는 가운데 소비자들이 부담 없이 뉴온의 대표 제품을 경험할 수 있도록 이번 99특가 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 고객 만족을 최우선으로 다양한 혜택과 품질 높은 제품을 선보이겠다"고 말했다.

뉴온, 추석맞이 99특가 프로모션
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅스 직원들 때아닌 집단소송 "크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전한길과 '尹 석방' 논의한 찰리 커크?…SNS달군 사진에 AFP "조작"

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

연인 그린 피카소 미공개 작품 경매…추정가 131억원

14억 현상금 "줘야" "말아야" "기부해야"…커크 암살 용의자 父 둘러싼 논란

"결국 화장실도 교대로" 끼임사고 이후 노동 강도만 높아졌다

엇갈리는 4대 그룹 고용 성적표…삼성·현대차, 2020년 이후 증가, LG·SK는 감소

트럼프 "미·중 무역 합의 임박…커크, 대통령될 재목"

새로운 이슈 보기