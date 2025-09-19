뉴온, 추석맞이 99특가 프로모션

글로벌 라이프케어 기업 뉴온이 추석을 맞아 인기 건강기능식품을 특별가에 선보이는 '99특가' 프로모션을 진행한다고 19일 밝혔다.

99특가는 9월과 추석 시즌을 맞아 마련된 한정 프로모션이다. 다음달 12일까지 뉴온 공식 스마트스토어에서 진행한다. 행사 기간 정가 대비 최대 67% 할인 혜택을 제공한다. 뉴온의 대표 건강기능식품 4종을 특가에 구매할 수 있다.

할인 대상 제품은 ▲뷰네핏 에이티 효소 ▲뷰네핏 저분자 콜라겐 ▲트리플 초임계 식물성 알티지(rTG) 오메가3 ▲혈당컷 바나바리프 밸런스케어 등 총 4종이다.

프로모션 기간 단품 구매 시에도 무료배송 혜택이 적용된다. 또한 '네이버배송(N배송)' 서비스를 통해 빠르고 편리한 배송을 지원한다.

뉴온은 프로모션을 통해 합리적인 가격에 건강기능식품을 접할 기회를 제공한다. 소비자와의 접점을 확대해 시장 내 입지를 강화한다는 전략이다.

뉴온 관계자는 "건강기능식품 시장이 꾸준히 성장하는 가운데 소비자들이 부담 없이 뉴온의 대표 제품을 경험할 수 있도록 이번 99특가 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 고객 만족을 최우선으로 다양한 혜택과 품질 높은 제품을 선보이겠다"고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>