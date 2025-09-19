"종로 재개발 궁금하다면"…정문헌 종로구청장, 주민과 릴레이 토크쇼

서울 종로구(구청장 정문헌)는 오는 23일부터 30일까지 신속통합기획 주택재개발사업이 추진 중인 창신동, 숭인동, 행촌동에서 ‘구청장과 함께하는 종로 미래도시 소통·공감 토크쇼’를 개최한다고 19일 밝혔다.

이번 토크쇼는 정문헌 구청장이 직접 주민을 만나 복잡한 재개발 사업 절차를 설명하고 주민 의견을 청취해 사업 추진에 속도를 내기 위한 자리다.

행사는 네 차례 순차적으로 열린다. 23일 오후 7시 종로구민회관 창신아트홀에서 창신동 23-606 일대 재개발사업을 시작으로, 24일 숭인1동 주민센터 5층 강당에서 숭인동 56 일대, 26일 창신아트홀에서 창신동 629 일대, 30일 종로문화체육센터에서 행촌동 210-2 일대 사업을 각각 논의한다.

1부는 정비사업 전문가가 주민을 대상으로 사업 현황과 과제, 시행 방식(공공·조합·신탁), 조합 설립 절차, 추진위원회 역할, 종전자산평가 및 추정분담금 등 꼭 알아야 할 사항을 강의한다. 2부에서는 정문헌 구청장이 직접 질문에 답변하고 의견을 나눈다.

토크쇼 신청과 사전 질문은 행사 포스터 내 QR코드로 가능하며, 현장 참여도 허용된다. 구는 이번 행사를 통해 정비사업 과정에서 예상되는 문제를 점검하고 주민과의 소통을 바탕으로 해결책을 모색할 계획이다.

종로구는 현재 창신동과 숭인동, 행촌동 등 주요 구역을 중심으로 대규모 재개발을 추진하고 있다. 창신동 23-606번지(약 14만3000㎡)와 629번지(약 9만2000㎡) 일대에는 지상 29층, 4542세대 규모 아파트 단지가 들어서며, 한양도성 경관을 고려한 스카이라인과 낙산·동대문 보행축 연결 설계가 적용된다.

숭인동 56번지(약 4만2000㎡)는 주민 70% 이상 동의를 확보해 정비구역으로 지정됐으며, 완공 시 최고 26층, 974세대 규모로 조성된다. 행촌동 210-2번지 일대도 오는 11월 신속통합기획 후보지 재추천을 목표로 최고 20층, 1500세대 주택 공급을 추진한다.

구는 전체 31개 정비사업 구역의 원활한 진행을 위해 도시계획 전문가, 정비사업 전문 변호사, 실무진과 협업 체계를 강화하고 법적·행정적 지원을 이어간다는 방침이다.

정문헌 종로구청장은 “고도지구 높이관리 기준, 자연경관지구 건축 제한 등 각종 규제로 더디게 진행됐던 정비사업을 속도감 있게 견인하고 주거환경 개선과 주민 재산권 보호를 위해 최선을 다하겠다”며 “복잡하고 어렵게만 느껴지는 재개발사업에 대해 속 시원히 알려드리는 자리인 만큼, 관심 있는 분들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.





