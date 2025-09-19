영등포구 통합 신청사 국제설계공모에 32개 팀 참가

한국·미국·독일 등 8개국 50개 설계사

10월 31일 최종 당선작 발표

서울 영등포구(구청장 최호권)는 지난 6월부터 진행해온 ‘영등포구 통합 신청사 국제설계 공모’에 국내·외 총 32개 팀이 최종 참가 등록을 마쳤다고 19일 밝혔다.

영등포구청 전경. 영등포구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 공모에는 한국을 비롯해 미국, 영국, 독일, 홍콩 등 8개국 50개 설계사가 단독 또는 공동으로 참여해 32개 팀을 구성했다. 구는 이번 절차를 통해 창의적이고 다채로운 설계안이 접수될 것으로 기대하고 있다.

영등포구 청사는 1976년 준공 이후 50여년간 사용돼 서울 25개 자치구 가운데 가장 노후한 청사로 꼽힌다. 구는 분산된 청사를 한 곳으로 모아 구민 편의와 행정 효율을 높이고 미래 행정 수요에 대응하기 위해 신청사 건립을 추진하고 있으며, 올해 6월부터 국제설계공모 절차를 진행 중이다.

작품 접수는 이달 26일 오전 10시부터 오후 5시까지 진행되며 이후 심사위원 명단을 공개한다. 작품들은 기술검토와 1·2차 심사를 거쳐 10월 31일 최종 당선작이 발표된다.

공모 규모는 설계비 124억원이다. 최종 당선된 설계사는 신청사 건립 기본 및 실시설계, 설계의도 구현 계약에 관한 우선협상권을 부여받는다.

이번 통합 신청사 건립은 영등포구청 본관, 주차문화과 청사, 당산근린공원 구유지 등 3개소를 ‘순환 개발’ 방식으로 추진하는 것이 핵심이다. 이를 통해 공사 기간에도 행정 기능을 유지해 청사 이전으로 인한 구민 불편을 최소화하고, 인근 상권도 보호할 계획이다.

구는 기존 ‘통합 신청사 건립’의 목적과 방향성을 반영한 우수한 설계안을 선정해 구민 중심의 효율적이고 미래지향적인 청사를 조성한다는 방침이다. 공사는 2027년 착공, 2030년 준공을 목표로 하고 있다.

최호권 영등포구청장은 “통합 신청사는 변화하는 행정 수요에 대비하고 지역 발전을 선도하는 ‘미래청사, 열린청사, 녹색청사’를 비전으로 삼고 있다”며 “구민이 편리하게 이용할 수 있도록 신청사 건립을 계획대로 추진해 불편을 최소화하겠다”고 말했다.

통합 신청사 건립 대상지 전경. 영등포구 제공. 원본보기 아이콘





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



