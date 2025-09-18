본문 바로가기
'통일교 현안 청탁 혐의' 한학자 총재 22일 오후 구속심사

이관주기자

입력2025.09.18 18:08

시계아이콘00분 45초 소요
윤석열 정부를 상대로 각종 통일교 관련 현안을 청탁하려 한 혐의를 받는 한학자 총재에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 다음 주 열린다.


특검의 출석 요구를 세 번이나 불응했던 한학자 세계평화통일가정연합(통일교) 총재가 17일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 김건희특검사무실에 출석하고 있다. 강진형 기자

특검의 출석 요구를 세 번이나 불응했던 한학자 세계평화통일가정연합(통일교) 총재가 17일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 김건희특검사무실에 출석하고 있다. 강진형 기자

18일 법조계에 따르면 정재욱 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 오는 22일 오후 1시30분 한 총재에 대한 영장실질심사를 연다. 이어 오후 4시에는 한 총재의 전 비서실장 정모씨에 대한 영장실질심사도 열린다.

김건희 여사 관련 의혹을 수사해온 민중기 특별검사팀은 한 총재와 정씨에 대해 이날 구속영장을 청구했다.


영장에 적시된 혐의명은 정치자금법 위반과 청탁금지법 위반, 증거인멸교사, 업무상 횡령 등이다. 한 총재가 구속 기로에 놓인 것은 2012년 9월 총재직에 오른 이래 처음 있는 일이다.


한 총재는 통일교 전 세계본부장 윤모씨와 공모해 2022년 1월 권성동 국민의힘 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억원을 전달한 혐의를 받는다. 함께 구속영장이 청구된 정씨는 통일교 최상위 행정조직인 천무원 부원장이자 한 총재의 비서실장으로 알려진 인물로, 한 총재와 같은 혐의를 받는다.

특검은 또 한 총재가 통일교 전 세계본부장 윤모씨 등과 공모해 김 여사에게 총 8300만원 상당에 이르는 고가 선물을 건네면서 교단의 현안을 청탁했고, 선물을 마련하는 데 교단 자금을 활용했다고 의심하고 있다.


한 총재는 전날 9시간30분가량 이어진 조사에서 대체로 혐의를 부인한 것으로 알려졌다. 특검팀은 증거인멸 우려가 크다고 보고 곧바로 구속영장을 청구한 것으로 전해진다. 한 총재가 세 차례의 출석요구에 불응하다 권 의원이 구속된 후에야 자진 출석하는 등의 태도도 반영된 것으로 보인다.





이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr
