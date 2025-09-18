유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
코스피, 47.90P 오른 3461.30 마감(1.40%↑)
2025년 09월 18일(목)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"욕하면서 닮아가나" 다낭 공항 민폐 한국인들…테이블 위 맨발 '척'
"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들
"치킨 튀겨 年30억 벌어요"…BBQ 전국매출 1위 점주의 비결
"美 요구에 동의하면 내가 탄핵당할 것"…타임지, 李대통령 인터뷰 공개
"38살인데 코인노래방 다녀"…고객 조롱한 카드사 직원들
"원수는 외나무 다리에서"…박근혜·조희대 쓰리샷 올린 최민희 표정 보니
"크록스 금지에 12만원 썼는데…" 스타벅스 직원들 소송
저속노화 열풍에 셀럽들 극찬 이어지더니…1위 오른 '이것'
고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"