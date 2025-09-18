정청래 “광주를 AI 거점으로…역대 최대 예산 뒷받침”

5·18 정신 헌법 명시, 산업·문화 지원

더불어민주당 정청래 대표가 18일 광주를 찾아 내년 역대 최대 규모의 정부 예산을 뒷받침해 광주를 인공지능(AI) 핵심 거점으로 지원하겠다고 밝혔다. 내년 지방선거를 앞두고 당의 핵심 지지기반인 광주에 전폭적인 지원 의지를 강조한 것이다.

더불어민주당 정청래 대표가 18일 오전 광주광역시청 중회의실에서 열린 민주당-광주시 예산정책협의회에서 발언하고 있다.

정 대표는 이날 오전 광주시청에서 열린 더불어민주당-광주시 예산정책협의회에서 "광주는 아픔이고 슬픔이지만 희망이며, 광주의 희생을 대한민국은 기억해야 한다"며 5·18 광주민주화운동의 역사적 의미를 언급했다. 그는 "5·18 정신을 헌법 전문에 명시하자는데 여야가 뜻을 같이하고 있다"며 "제도적 장치를 마련해 미래 세대에 온전히 이어가도록 힘을 보태겠다"고 말했다.

광주시는 내년도 정부 예산안에서 역대 최대 규모인 3조6,616억원을 확보했다. 정 대표는 이를 통해 AI 모빌리티, 반도체 등 미래혁신 산업 기반을 마련하고 문화예술 지원도 확대할 수 있게 됐다고 설명했다. 그는 "광주에는 이미 320개가 넘는 AI 기업이 모였다"며 "AI 반도체 클러스터 조성 등을 통해 광주가 세계 3대 AI 강국의 핵심 거점으로 서도록 뒷받침하겠다"고 강조했다.

정 대표는 "광주는 예술과 문화가 살아 숨 쉬는 도시"라며 판소리 명창 임방울 등을 언급했다. 이어 "문화 기반 시설을 확충하고 창작 생태계를 지원해 광주의 문화 경쟁력을 세계적 수준으로 높이겠다"고 밝혔다. 이날 협의회에는 정 대표를 비롯해 한정애 정책위의장, 황명선 최고위원 등 민주당 지도부와 광주 지역 의원들, 강기정 시장 등이 참석했다.

한정애 정책위의장은 "한강 작가가 담아낸 5·18 이야기가 시민들에게 위로가 됐다"며 "이재명 정부와 민주당이 광주에 위로가 되도록 현안 사업과 국비 사업을 꼼꼼히 챙기겠다"고 말했다.





