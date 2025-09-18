본문 바로가기
광주 서구, 한국문화가치대상 2년 연속 '최우수상'

호남취재본부 신동호기자

입력2025.09.18 14:19

지역문화 정책 우수성 '입증'

광주시 서구(구청장 김이강)가 ㈔한국문화가치연구협회에서 주관하는 '제6회 한국문화가치대상'에서 2년 연속 최우수상을 받으며 지역문화 정책의 우수성을 다시 한번 입증했다.

광주광역시 서구는 ㈔한국문화가치연구협회가 주관한 '제6회 한국문화가치대상'에서 2년 연속 최우수상을 받았다. 광주 서구 제공

광주광역시 서구는 ㈔한국문화가치연구협회가 주관한 '제6회 한국문화가치대상'에서 2년 연속 최우수상을 받았다. 광주 서구 제공

18일 서구에 따르면 '한국문화가치대상'은 특색 있고 우수한 문화·관광 정책을 통해 주민의 삶의 질 향상과 지역민 문화 향유 기회 확대에 기여한 지방자치단체를 선정해 시상하는 상이다.


앞서 서구는 지난 2015년부터 '광주서창억새축제'를 성공적으로 개최하며 주민들에게 도심 속 영산강변에서 지속가능한 환경친화적 경관형 문화예술축제를 선보인 점이 높은 점수를 받았다.

서구는 ▲문화의 일상화 실현을 위한 도심 속 버스킹 및 힐링 음악회 ▲서빛마루문화예술회관의 고품격 기획공연 및 주민참여형 프로그램 운영 ▲전통문화 계승 및 발전을 위한 빛고을국악전수관 운영 활성화 ▲스포츠 스타와 함께하는 서구형 생활체육 교실 운영 등 다양하고 차별화된 문화·예술·체육 정책사업을 추진해 지역 문화 활성화에 기여했다.


김이강 서구청장은 "주민들의 행복한 여가생활과 문화 욕구 충족 기회 확대를 위해 서구에서 추진한 다양한 문화예술정책들이 좋은 평가를 받은 결과이다"며 "앞으로도 서구가 지역의 문화 품격을 높일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
