본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

백경현 시장 "기업이 안심하고 경영할 수 있도록 지원 강화"

이종구기자

입력2025.09.18 13:02

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

구리시 경제인연합회 9월 월례회의 개최
송은영 교수 특강…50여 명 경제인 참석

경기 구리시 경제인연합회(회장 이춘본)는 지난 17일 월례 회의를 열고, 특별 강연자로 송은영 교수를 초청해 '인상이 바뀌면 인생이 바뀐다'를 주제로 특강을 진행했다.

백경현 구리시장이 지난 17일 열린 구리시 경제인연합회 월례 회의에 참석해 인사말을 하고 있다. 구리시 제공

백경현 구리시장이 지난 17일 열린 구리시 경제인연합회 월례 회의에 참석해 인사말을 하고 있다. 구리시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 월례 회의는 경제인들의 교류와 정보 공유를 위한 자리로 마련되었으며, 회원들은 송 교수의 강연을 통해 첫인상과 인상 변화가 개인의 삶과 비즈니스에 미치는 영향에 대해 깊이 있는 통찰을 얻었다.


이날 회의에는 백경현 구리시장도 참석해 "기업과 소상공인 여러분이 안심하고 경영에 전념하실 수 있도록 함께 고민하고 지원 방안을 꾸준히 마련하겠다"며 "현장의 목소리에 귀 기울이며 실질적인 도움이 될 수 있는 정책 방향을 찾기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

이춘본 회장은 "이번 특강이 회원사들의 대인관계 역량 강화와 비즈니스 경쟁력 향상에 이바지할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 다양한 주제의 강연과 교류 기회를 제공하겠다"고 밝혔다.


한편, 구리시 경제인연합회는 지역 경제 활성화와 회원사 간 상호 협력 증진을 위해 매월 월례 회의를 열고 있으며, 이번 9월 회의에는 50여 명의 경제인이 참석했다.




구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"치킨 튀겨 年30억 벌어요"…BBQ 전국매출 1위 점주의 비결 "치킨 튀겨 年30억 벌어요"…BBQ 전국매출 1위 점... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

강동원·송가인·김완선까지…1인 기획사 미등록 파문 확산

고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

박물관에 있던 3000년된 파라오 금팔찌 사라져…이집트 발칵

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

'3000억 횡령' 박삼구 前 금호 회장, 1심 징역 10년 →2심 징역형 집유

새로운 이슈 보기