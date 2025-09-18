본문 바로가기
"식중독 제로 도전" … 창원특례시 성산구, 식중독 예방 캠페인 실시

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.18 11:11

시민들 위해 안전한 먹거리 조성

경남 창원특례시 성산구는 환절기 기온 변화로 식중독 발생 우려가 커짐에 따라 18일 대동백화점 일대에서 '식중독 ZERO! 식중독 예방 대시민 캠페인'을 펼쳤다.

식중독 예방 캠페인 단체 사진.

식중독 예방 캠페인 단체 사진.

이날 캠페인은 일반시민의 위생관리 인식을 높이기 위해 성산구청과 소비자식품위생감시원, 관련 단체 등이 참여해 이동이 많은 출근 및 등교 시간에 집중적으로 실시했다.


참여자들은 ▲식중독 예방 6대 수칙 ▲노로바이러스 예방법 ▲올바른 손 씻기 방법 등 개인위생에 대한 예방수칙을 안내하고 식중독 예방에 대한 내용을 홍보했다.

김수윤 문화위생과장은 "식중독 예방은 깨끗한 손 씻기에 시작된다"며 "이번 캠페인을 통해 시민들의 식품 안전에 대한 위생 의식이 높아지기를 기대한다. 앞으로도 식중독 예방 및 안전한 먹거리 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
