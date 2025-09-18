"AI가 사람 대신 결제"…구글, 개방형 프로토콜 AP2 발표

구글이 인공지능(AI) 에이전트가 결제까지 가능하게 하는 새로운 프로토콜을 선보였다.

17일(현지시간) 정보기술(IT) 전문 매체 테크크런치에 따르면 구글 클라우드는 AI 기반 결제와 관련한 기본 규칙을 담은 '에이전트 페이먼트 프로토콜(AP2)'을 전날 공개했다.

AP2는 자동 결제 및 송금 기능을 담은 AI 서비스 개발을 가능하게 하는 기술로, AI가 사람 대신 안전하게 쇼핑할 수 있도록 만든 공통 규칙이다. 60개 이상의 금융기관이 개발에 참여한 이 프로토콜은 여러 플랫폼에서 고객을 대신한 AI 에이전트의 결제를 가능하게 한다. 신용카드와 은행 이체 등 기존 결제 프레임워크를 확장해 스테이블코인과 같은 다양한 결제 방식도 지원한다.

구글은 AI 에이전트가 결제할 때 인증 및 책임성을 확보하도록 했다고 밝혔다. 또 AI 플랫폼, 결제 시스템, 판매자 간 상호 운용성을 보장하고 각 거래에 대해 추적할 수 있는 기록을 남기도록 설계했다.

만약 사용자가 챗봇 에이전트에게 자전거 여행 준비를 부탁하면 즉석에서 시간제한이 있는 번들 상품을 제안한다. 또 사용자가 주말여행을 위해 날짜, 장소, 예산만 입력하면 에이전트가 항공사와 호텔, 온라인 여행사 및 예약 플랫폼과 상호작용해 예산에 맞는 조합을 찾아낸 뒤 암호 서명이 된 항공권과 숙박 예약을 동시에 실행할 수 있다.

AP2는 AI가 조건에 맞는 상품을 찾으면 사용자의 추가 확인 없이 바로 결제까지 진행하는 완전 자동화 결제도 허용한다. 다만 이 경우 가격 한도와 구매 시기, 세부 규칙 등 구체적인 지시가 필요하고 결제 이후 검증이 가능하도록 기록으로 남는다.

구글은 "우리는 표준화 기구를 포함해 개방적이고 협력적인 과정에서 이 프로토콜을 발전시킬 것"이라며 "결제 및 기술 커뮤니티 전체가 이 미래를 함께 만들어가길 초대한다"고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



