사회
경기소방, 특별사법경찰 우수사례 발표대회…최우수상에 도소방재난본부

이영규기자

입력2025.09.18 09:57

숏뉴스
경기도소방재난본부가 특별사법경찰 우수 수사사례 발표에서 최우수상을 받아 오는 10월 소방청 주관으로 열리는 전국대회에 경기도 대표로 출전한다.


도 소방재난본부는 17일 도내 25개 소방서 소속 소방 특별사법경찰관 63명이 참가한 가운데 '2025년 특별사법경찰 우수 수사사례 발표대회'를 개최했다고 18일 밝혔다.

이번 대회는 소방관계법 위반 사건 중 검찰에 송치된 우수 사례와 수사 기법을 공유함으로써, 소방 특별사법경찰의 수사 역량과 전문성을 강화하기 위해 마련됐다.


경기도소방재난본부가 17일 개최한 '2025년 특별사법경찰 우수 수사사례 발표대회'에서 수상자들이 시상식 후 기념사진을 찍고 있다. 경기도소방재난본부 제공

대회 심사는 변호사와 외부 특별사법경찰 전문가 등 법률·수사 전문가들이 참여해 공정성과 전문성을 높였다. 최우수상은 도 소방재난본부가 차지했으며, 우수상은 안성소방서, 장려상은 하남소방서에 돌아갔다.


최우수상을 받은 도 소방재난본부는 오는 10월 소방청이 주관하는 '전국 우수 수사사례 발표대회'에 경기도 대표로 참가한다.

김재병 도 소방재난본부장은 "국민의 안전을 최우선으로 하는 소방의 가치 아래, 안전을 위협하는 소방 사범에 대해서는 무관용 원칙으로 엄정하게 법을 집행해 달라"고 강조했다.


한편 경기도 소방 특별사법경찰은 올해 상반기 218건의 소방 관련 사건을 검찰에 송치하고, 1149건의 소방관계법규 위반 사항에 대해 과태료를 부과했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
