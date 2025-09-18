본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

벤처기업협회, 금융투자협회·한국평가데이터와 '생산적 금융 확대' MOU

김철현기자

입력2025.09.18 09:31

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

벤처기업협회는 금융투자협회, 한국평가데이터와 '자본시장 기반의 생산적 금융 확대를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 18일 밝혔다.


벤처기업협회, 금융투자협회·한국평가데이터와 '생산적 금융 확대' MOU
AD
원본보기 아이콘

이번 협약은 자본시장의 전문성과 벤처시장을 효과적으로 연계해 성장 잠재력 평가를 통한 우수기업 발굴이 기업 성장단계에 최적화된 투자지원으로 이어지는 선순환 생태계를 조성하기 위해 마련됐다. 세 기관은 이를 바탕으로 벤처기업의 안정적 성장을 도모하고, 생산적 금융 확산을 위한 상호 협력체계를 지속해서 발전시켜 나갈 예정이다.

이번 협약의 주요 내용은 ▲생산적 금융 활성화를 위한 기관 간 협력체계 구축 ▲발행어음, 종합투자계좌(IMA), 기업성장집합투자기구(BDC) 등 다양한 자본시장 투자수단을 활용한 모험자본 공급 확대 ▲데이터 기반 우수기업 발굴 및 투자연계 시스템 구축 등이다.


송병준 벤처기업협회장은 "창의적 아이디어와 혁신 기술로 무장한 벤처·스타트업이 성장단계별 적합한 금융지원을 통해 안정적으로 성장할 수 있는 길이 열릴 것"이라고 말했다.


서유석 금융투자협회장도 "벤처·스타트업 투자에서는 재무적 성과 보다 기업의 미래 성장 가능성을 면밀히 분석하는 것이 더 중요하다"며 "이번 협약을 통해 금융투자업권의 모험자본 공급이 성장 동력을 가진 기업에 효율적으로 연결될 것"이라고 했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

강동원·송가인·김완선까지…1인 기획사 미등록 파문 확산

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

"욕하면서 닮아가나" 다낭 공항 민폐 한국인들…테이블 위 맨발 '척'

"고 이재석 경사 최소 55분 생존"…해경 보고서 오류

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

트럼프, 英윈저성 국빈만찬서 "내 인생 최고의 영예"

새로운 이슈 보기