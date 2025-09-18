본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

대전시, 은행나무 암나무로 대청호 일대 '천년의 숲' 조성

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.18 08:56

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

은행나무 3년간 2500그루 교체...전체 교체율 약 70%

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

대전시가 은행나무 열매로 인한 시민 불편 해소를 위해 최근 3년간 약 2500그루의 암나무를 수나무로 교체했으며, 교체된 암나무는 폐기하지 않고 대청호 일대에 조성 중인 은행나무 테마 숲인 '천년의 숲'을 조성하는 데 활용하고 있다.


대전시는 올해 은행나무 암나무를 동구와 중구 지역의 교체를 모두 완료했다.

이에 따라 시 전체 교체율은 약 70%에 달했으며, 낙과기 열매 수거 강화와 대청호 '천년의 숲' 조성 등 은행나무 관리·활용 종합대책도 추진하고 있다.


은행나무는 병해충과 공해에 강하고 미세먼지 흡착 등 환경정화 능력이 뛰어나 도시 가로수로 적합하다. 은행산(Ginkgoic acid)과 빌로볼(Bilobol)이라는 성분으로 인해 발생하는 냄새는 곤충이나 동물로부터 씨앗을 보호하기 위한 자연스러운 생존 메커니즘으로 여겨지지만, 특유의 냄새 때문에 '천덕꾸러기' 취급을 받는 등 시민 생활 불편의 주요 원인으로 지목돼 왔다.


이에 대전시는 암나무 교체와 열매 관리 대책을 병행해 왔다. 최근 3년간 약 2500그루의 암나무를 수나무로 교체했고, 올해는 은행나무 수량이 적은 중구에 이어 동구 지역 교체까지 완료해 시 전체 교체율을 70% 수준으로 끌어올렸다.

시는 은행 열매의 안전성에 대한 시민 우려를 해소하기 위해, 대전시는 2015년부터 세 차례 보건환경연구원에 중금속 검사를 의뢰했으며 모두 기준치 이하로 확인돼 안전성이 입증됐다.


박영철 대전시 녹지농생명국장은 "은행나무는 시민 생활과 환경을 동시에 고려해야 하는 도시 자원"이라며 "앞으로도 은행나무가 환영받는 녹색 도시 숲으로 자리 잡을 수 있도록 체계적이고 창의적인 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

"욕하면서 닮아가나" 다낭 공항 민폐 한국인들…테이블 위 맨발 '척'

"고 이재석 경사 최소 55분 생존"…해경 보고서 오류

"38살인데 이러고 있다"…결제내역 보며 고객 조롱한 카드사 직원들

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

트럼프, 英윈저성 국빈만찬서 "내 인생 최고의 영예"

새로운 이슈 보기