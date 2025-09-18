고양시 "조직개편은 시민 중심 행정 강화 위한 필수 과제"

"조직개편 관련 '꼼수·선거용' 의혹 보도 사실과 달라"

경기 고양특례시(시장 이동환)가 최근 추진하고 있는 조직개편과 관련해 일부 언론이 제기한 '꼼수'와 '선거용' 의혹에 대해 "사실과 다르다"며 깊은 유감을 표명했다.

시는 이번 조직개편이 백석 빌딩 이전이나 내년 지방선거를 위한 '꼼수'가 아닌, 시민 중심 행정 서비스 강화를 위한 불가피한 조치임을 강조했다.

고양시는 보도자료를 통해 "이번 조직개편안은 단순한 조직 확대 목적이 아니라, AI 전략담당관 신설 등 급변하는 행정 환경에 능동적으로 대응하고 시민에게 더 나은 서비스를 제공하기 위한 것"이라고 설명했다. 이는 현 정부의 조직개편 방향과도 부합하는 조치라는 점을 분명히 했다.

앞서 일부 언론은 고양시의 조직개편안에 대해 ▲백석업무빌딩으로 부서 이전을 위한 편법 추진 ▲내년 지방선거를 앞둔 승진 인사 의도 등 두 가지 의혹을 제기한 바 있다.

시 관계자는 "백석 빌딩 이전과 연관 짓는 것은 사실과 전혀 다르며, 선거용 인사라는 주장도 누적된 조직 운영 문제를 외면한 해석"이라고 밝혔다.

민선 8기 출범 이후 시는 2023년 1차 조직개편 이후 2024년 상반기부터 2차 조직개편을 준비해 하반기 시의회에 상정했으나 두 차례 부결됐고, 올해 상반기에도 두 차례 시의회에서 부결됐다. 이로 인해 인력 운영의 불합리가 심화됐고, 변화된 법령과 사회 환경에 맞춘 대응도 지연됐다. 시는 이러한 누적된 문제를 해소하기 위해 이번 개편안을 마련했다고 설명했다.

이번 조직개편안마저 부결되면 다섯 번째 무산으로 이어지게 된다. 대통령령인 '지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정' 제36조 제3항에서도 지방의회는 집행부의 조직개편안에 대해 신속히 처리하도록 노력해야 한다고 명시하고 있는 만큼, 고양특례시의회는 더 이상 논란을 반복하기보다 시민 편익을 위한 책임 있는 판단을 내릴 의무가 있다.

특히 이번 개편안은 일방적으로 추진된 것이 아니라는 점을 강조했다. 시는 올해 '2025 조직진단 협의체'를 구성해 4회에 걸쳐 시의원, 노동조합, 외부 전문가, 그리고 각 부서를 대표하는 6~7급 실무 공무원 등 30여 명이 참여하는 과정을 거쳤다. 협의체는 4개 분과에서 부서별 기능과 인력 배분의 적정성을 집중적으로 논의했으며 현실성과 타당성을 확보하는 데 주력했다.

시 관계자는 "이번 조직개편은 민선 8기 정책을 뒷받침하고 새정부에 발맞춰 시민 중심 행정을 구현하기 위한 현실적인 대안"이라며 "정치적 논란보다는 시민의 행정 편익을 최우선에 두고 추진되는 만큼, 앞으로도 충분한 설명과 소통을 이어갈 것"이라고 말했다.

고양시는 이번 개편안이 시의회의 심의를 거쳐 통과될 경우, 시민 편익을 높이고 행정 서비스의 전문성과 효율성을 강화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.





