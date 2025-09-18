[오늘의신상]대상 청정원, '오븐에 구워 담백한 햄' 출시

국내산 돈육 83% 이상 함유

240도 고온서 직화로 구워

대상 청정원이 신제품 '오븐에 구워 담백한 햄'을 출시했다고 18일 밝혔다.

신제품은 국내산 돈육을 83% 이상 함유하고 있으며, 240도 고온에서 짧은 시간 직화로 구워 겉면은 노릇하고 육즙은 살려 속은 촉촉하고 부드러운 것이 특징이다. 청정원만의 특제 비법 소스를 더해 불향과 감칠맛을 구현했다.

'오븐에 구워 담백한 햄'. 대상 AD 원본보기 아이콘

제품은 130g과 400g 두 가지 용량으로 출시된다. 130g 소용량 제품은 한 끼 반찬이나 간단한 안주 메뉴로 활용하기 좋아 1~2인 가구에 적합하고, 400g 용량의 제품은 가족 단위 식사나 손님맞이 상차림 음식, 명절 음식 등에 활용하기 좋다.

'오븐에 구워 담백한 햄'은 현재 대상 공식 온라인몰 '정원e샵'과 농협 하나로마트에서 만나볼 수 있으며, 향후 쿠팡을 비롯한 주요 온라인 채널에서 순차적으로 판매할 예정이다.

양승철 대상 신선마케팅팀장은 "청정원만의 독보적인 육가공 제조 노하우를 발휘한 만큼 기름 없이 구워도 풍부한 육즙으로 퍽퍽하지 않은 차별화된 제품을 경험할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 소비자들의 입맛과 취향은 물론, 취식 트렌드를 반영한 육가공 제품 라인업을 계속해서 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>