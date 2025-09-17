본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전남도, 갈색날개매미충 등 돌발해충 확산 방지 집중

호남취재본부 심진석기자

입력2025.09.17 19:56

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 10월까지 예찰·방제

전라남도가 산림과 농경지를 대상으로 갈색날개매미충 등 주요 돌발해충 발생을 차단하기 위한 다양한 예방활동에 나선다. 전남도 제공

전라남도가 산림과 농경지를 대상으로 갈색날개매미충 등 주요 돌발해충 발생을 차단하기 위한 다양한 예방활동에 나선다. 전남도 제공

AD
원본보기 아이콘

전라남도가 산림과 농경지를 대상으로 갈색날개매미충 등 주요 돌발해충 확산을 막기 위해 온 힘을 쏟고 있다.


돌발해충이란 특정 시기나 장소에 국한되지 않고 돌발적으로 발생해 농작물이나 산림에 피해를 주는 토착 또는 외래해충을 말한다. 최근 기상 이변, 농업환경 변화, 작물 재배 방식의 다양화로 돌발해충 발생이 증가하는 추세다.

특히 갈색날개매미충은 감, 사과, 매실나무 등에 붙어 즙액을 빨아 먹으며 그을음병을 유발하고, 미국선녀벌레는 대추, 밤나무 등의 잎을 갉아 먹고 왁스 물질을 분비해 그을음병을 유발하는 등 작물 생육을 저해하고 상품성을 떨어뜨린다.


이에 전남도는 지난 8월 1차 예찰을 진행해 56ha의 피해를 확인했으며, 갈색날개매미충 336ha, 미국선녀벌레 58ha 등 총 404ha에 대해 방제 차량을 활용한 지상 약제를 살포했다.


전남도는 1차 방제 성과를 바탕으로 산란기 확산 방지를 위해 10월까지 2차 예찰·방제를 추진한다. 농경지 인근 산림에서 해충이 과수원으로 확산하는 것을 막기 위해 국유림관리소, 농업기술센터 등의 기관과 공동방제에 나설 계획이다.

강신희 전남도 산림자원과장은 "앞으로 유관기관과 긴밀히 협력해 돌발해충 피해를 최소화하고, 안전한 먹거리 생산을 통해 임가 소득 안정에 기여하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

5년 6개월간 잘못 걷힌 국민연금 1조5000억…행정비용 19억 '낭비' 5년 6개월간 잘못 걷힌 국민연금 1조5000억…행정... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

"고향 갈 수 있을까"…먹통된 추석 기차표 예매에 답답

"홍대서 폭행 당했다"는 대만 유튜버 '반전'…경찰 "한국 아닌 중국 남성"

"요거요거 맛있네" 3900원 가성비 디저트 품절대란

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

주 1회? 이젠 월 1회…위고비보다 살빼기 간편하네

새로운 이슈 보기