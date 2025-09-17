본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

순천향대 구미병원, ‘힐링음악회’ 개최

영남취재본부 김이환기자

입력2025.09.17 22:03

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

환자, 보호자, 교직원을 대상으로 힐링 음악회

순천향대학교 구미병원(병원장 민경대)은 16일 본원 외래관 1층 로비에서 환자, 보호자, 교직원을 대상으로 힐링 음악회를 개최했다.


이번 공연은 구미문화재단의 후원으로 마련되었으며, 구미아리랑코러스가 무대를 꾸몄다.

다가오는 가을을 맞아 열린 이번 음악회는 환자와 보호자, 의료진에게 따뜻한 위로와 응원을 전하고, 휴식과 치유의 시간을 선사하기 위해 기획됐다.

환자, 보호자, 교직원을 대상으로 힐링 음악회를 열고 있다./김이환 기자

환자, 보호자, 교직원을 대상으로 힐링 음악회를 열고 있다./김이환 기자

AD
원본보기 아이콘

행사에는 100여 명이 참석했으며, 합창과 오카리나 연주, 소프라노 무대 등 다채로운 공연이 펼쳐졌다.


특히 '별빛 같은 나의 사랑아', '세시봉 메들리' 등 대중에게 친숙한 곡들이 합창으로 울려 퍼지자 환자와 보호자는 물론 교직원들까지 함께 손뼉을 치고 노래를 따라 부르며 훈훈한 분위기를 자아냈다.


민경대 병원장은 "이번 연주회를 통해 모두가 잠시나마 위로와 희망을 얻는 시간이 되었기를 바란다"며, "앞으로도 환자 중심의 따뜻한 병원을 만들기 위해 다양한 문화 프로그램을 이어가겠다"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

"고향 갈 수 있을까"…먹통된 추석 기차표 예매에 답답

"홍대서 폭행 당했다"는 대만 유튜버 '반전'…경찰 "한국 아닌 중국 남성"

"요거요거 맛있네" 3900원 가성비 디저트 품절대란

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

주 1회? 이젠 월 1회…위고비보다 살빼기 간편하네

새로운 이슈 보기