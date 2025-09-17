본문 바로가기
국립부경대, ‘부산을 말하다’ 행사 개최… 글로벌 해양수도 도약 전략 논의

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.17 16:51

스마트양식·해양반도체·북극항로 개척 등 현안 공유

국립부경대학교(총장 배상훈)는 17일 교내 동원장보고관 1층에서 부산의 주요 현안과 발전 방향을 논의하는 '부산을 말하다' 행사를 열었다.

국립부경대가 ‘부산을 말하다’ 행사를 개최하고 기념촬영하고 있다. 국립부경대 제공

올해 네 번째를 맞은 이 행사는 '와이셔츠 브라운백 미팅'을 부제로 매달 한 차례씩 지역 지·산·학·연 기관장이 모여 도시의 비전과 전략을 공유하는 자리다.


이날 회의에서는 부산시와 기업, 연구원, 금융계 등 주요 기관장들이 참석해 스마트 양식, 해양반도체, 해양바이오 등 신성장 분야의 발전 방안은 물론, 해양수산부 이전에 따른 북극항로 개척 및 관련 연구개발 추진 전략을 논의했다.

행사에는 배상훈 부경대 총장을 비롯해 성희엽 부산시 미래혁신부시장, 서종우 정책기획보좌관, 배정철 한국조선해양기자재연구원 원장, 이희승 한국해양과학기술원 원장, 김민수 기장물산 대표, 박용준 삼진식품 대표, 김형균 부산테크노파크 원장, 이한녕 한국은행 부산본부장, 서종군 부산기술창업투자원 원장, 임정환 금융감독원 국장, 이두현 에이디수산 대표, 강다은 글로벌도시관광진흥기구 사무총장, 황의철 해양드론기술 대표 등 14명이 참석했다.


배상훈 총장은 "부산이 글로벌 해양수도로 도약하기 위한 전략적 논의와 인프라 구축이 더욱 확대되길 기대하며, 지역의 여러 주체가 힘을 모아 부산 발전을 이끌어가자"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
