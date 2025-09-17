한국석유공사, '2025 대한민국 안전산업박람회' 참가·재난안전캠페인 실시

박람회 통해 ‘KNOC 스마트 안전관리 통합시스템’ 소개



재난안전캠페인… 국민 안전인식↑·책임기관 역할 수행

한국석유공사(사장 김동섭)가 17일부터 19일까지 일산 킨텍스에서 열린 행정안전부와 경기도가 공동 주최 '2025 대한민국 안전산업박람회'에 참가한다.

한국석유공사 최문규 기획재무본부장(가운데)이 17일 일산 킨텍스에서 열린 대한민국안전산업박람회 전시 부스에서 직원들과 기념촬영을 하고 있다. 한국석유공사 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 박람회는 정부, 지자체, 공공기관, 국내외 관련 업계와 종사자들이 참여하는 국내 최대 규모의 재난안전산업 비즈니스 박람회다.

올해는 '스마트 디지털 재난안전관리'를 주제로 산업, 화재, 침수, 공공안전 등 다양한 분야의 전시가 진행된다.

석유공사는 이번 박람회에서'KNOC 스마트 안전관리 통합시스템'을 선보인다. 이 시스템은 전사 안전 업무를 하나로 통합해 사업장 모니터링과 위험 요인 분석을 지원하며, 고위험 작업을 집중적으로 관리하기 위해 개발한 디지털 안전관리 플랫폼이다.

또 개막일인 17일 현장에서는 부기관장인 기획재무본부장 주관으로 '2025년 재난안전 캠페인'을 실시했다.

임직원들은 박람회 참가자와 방문객들을 대상으로 폭염, 집중호우 등 계절별 주요 재난과 산불, 승강기 사고 등 일상생활에서 발생할 수 있는 재난에 대해 유형별 국민행동요령을 안내 책자로 배포했다.

최문규 기획재무본부장은 "안전과 재난 대응은 국민의 일상과 직결된 중요한 과제"라며 "앞으로도 재난관리 책임기관으로서 역할을 충실히 수행해 나가겠다"고 말했다.

한국석유공사 최문규 기획재무본부장(가운데)이 17일 대한민국안전산업박람회에서 전시 부스를 둘러보고 있다. 한국석유공사 제공 원본보기 아이콘





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>