국가보훈부 대구보훈청, 국가유공자 증서 전수식 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.17 15:52

故 김억수님 배우자에 대통령 명의 증서 직접 전달

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술)은 17일 나라를 위해 헌신한 국가유공자의 유족을 초청해 대통령 명의 국가유공자 증서 전수식을 열었다.


이날 전수식에서는 6·25전쟁에 참전해 전투 중 부상을 입고 명예제대를 한 故 김억수님의 공적을 기려, 배우자에게 증서가 직접 전달됐다.

대구보훈청은 이 행사가 국가유공자의 명예를 높이고 유가족에게 존경과 감사의 마음을 전하는 의미 있는 자리였다고 설명했다.


대구지방보훈청은 국가유공자의 명예 선양과 유가족의 자긍심을 높이기 위해 신규 등록된 국가유공자 및 유족을 대상으로 증서를 직접 전수하는 행사를 꾸준히 이어오고 있다.


김종술 대구지방보훈청장은 "국가를 위해 희생하고 헌신하신 분들께 끝까지 최고의 예우를 다하겠다"며 "국가유공자와 보훈가족을 존경하는 문화가 확산할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

대구지방보훈청이 대통령명의 국가유공자 증서 전수식을 개최하고 있다.

대구지방보훈청이 대통령명의 국가유공자 증서 전수식을 개최하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
