본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

코레일 광주본부, '철도교통안전의 날' 안전캠페인

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.17 15:30

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
17일 코레일 광주본부가 '철도교통안전의 달'을 맞아 호남철도차량정비단과 합동안전캠페인을 개최했다. 코레일 광주본부 제공

17일 코레일 광주본부가 '철도교통안전의 달'을 맞아 호남철도차량정비단과 합동안전캠페인을 개최했다. 코레일 광주본부 제공

AD
원본보기 아이콘

코레일 광주본부는 '철도교통안전의 달'을 맞아 호남철도차량정비단과 합동안전캠페인을 개최했다고 17일 밝혔다.


이날 광주선 경기장건널목에서 열린 캠페인에선 '다함께 지키면 모두가 안전할 수 있습니다'라는 메시지를 전달했다. 캠페인은 미니 구급케이스 제공 등의 활동을 통해 자살예방·철도시설물 안전 이용수칙을 적극 홍보했다.

이번 캠페인 일환으로 지난 5일 주요 역사에서 광주시·전남도 광역정신건강복지센터와 협업해 자살 예방을 위한 심리상담창구를 운영했다.


이춘구 코레일 광주본부장은 "향후 중대시민재해·건널목사고 예방을 위한 지속적인 활동을 할 예정이다"며 "시민 여러분이 안심하고 철도를 이용할 수 있도록 안전관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"결혼식은 안 해도 이건 꼭 해야죠"…기혼남녀 87%는 '웨딩 촬영' 선택 "결혼식은 안 해도 이건 꼭 해야죠"…기혼남녀 87%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

"고향 갈 수 있을까"…먹통된 추석 기차표 예매에 답답

"홍대서 폭행 당했다"는 대만 유튜버 '반전'…경찰 "한국 아닌 중국 남성"

"요거요거 맛있네" 3900원 가성비 디저트 품절대란

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

주 1회? 이젠 월 1회…위고비보다 살빼기 간편하네

새로운 이슈 보기