장관급 된 박진영, 스트레이 키즈에 1억 쐈다…금 160돈 선물

박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서가 보이그룹 스트레이 키즈에게 금 160돈 규모의 액자를 선물했다.

스트레이 키즈는 15일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "PD님 감사합니다"라는 글과 함께 인증 사진을 공개했다. 사진 속 멤버들은 박진영이 건넨 금 액자를 들고 환하게 웃고 있다. 액자에는 신보 '카르마(KARMA)'로 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드200'에서 7연속 정상에 오른 성과를 기념하는 문구가 새겨졌다.

스트레이 키즈의 정규 4집 '카르마'는 지난 6일차 빌보드200 차트에서 1위로 데뷔하며 스트레이 키즈의 글로벌 위상을 다시 한번 입증했다. 이로써 이들은 2022년 '오디너리(ODDINARY)'를 시작으로 '맥시던트(MAXIDENT)', '에이트(ATE)',' 합(HOP)' 등 총 7장의 앨범을 연속 1위에 올리는 대기록을 달성했다. '빌보드 200' 진입 첫 앨범부터 7장 연속 정상에 오른 그룹은 스트레이 키즈가 처음이다.

박진영은 멤버 8명에게 각각 순금 75g(20돈) 액자를 전달했다. 한국거래소 기준 1돈 시세(약 64만원)를 고려하면 총액은 약 1억230만원에 달한다.

스트레이 키즈는 오는 10월 18~19일 인천아시아드주경기장에서 월드투어 앙코르 공연 'Stray Kids World Tour <도미네이트 : 셀레브레이트>'를 열고 국내 첫 스타디움 무대에 선다.

한편 박진영은 최근 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장(장관급)으로 내정되기도 했다. 그는 최휘영 문화체육관광부 장관과 함께 음악·드라마·영화·게임 등 K-컬처 확산 전략을 마련하는 역할을 맡는다.





